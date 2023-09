England vs New Zealand, 4th ODI 2023: चार मैच की सीरीज, विश्व कप से पहले चैंपियन इंग्लैंड ने मारी बाजी, 3-1 से जीता, इस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज पर किया कब्जा

Highlights डेविड मलान को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। चार मैच और चारों एकतरफा रिजल्ट। न्यूजीलैंड को 100 रन से हराकर सीरीज 3-1 से जीत ली।

England vs New Zealand, 4th ODI 2023: न्यूजीलैंड ने टी20 सीरीज में पलटवार कर 2-2 से सीरीज बराबर कर ली थी। लेकिन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच विश्व चैंपियन इंग्लैंड ने बाजी पलट दी। इंग्लैंड ने आईसीसी विश्व कप से पहले वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया। चार मैच में 3-1 से बाजी मार ली।

डेविड मलान को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। चार मैच और चारों एकतरफा रिजल्ट। रचिन रवींद्र के बेहतरीन हरफनमौला प्रदर्शन के बावजूद न्यूजीलैंड एक बार फिर पिछड़ गया। मलान के शतक की मदद से इंग्लैंड ने चौथे एवं अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां न्यूजीलैंड को 100 रन से हराकर सीरीज 3-1 से जीत ली।

मलान ने 114 गेंद में 14 चौके और तीन छक्के से 127 रन बनाए जिससे इंग्लैंड ने नौ विकेट पर 311 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 38.2 ओवर में 211 रन पर सिमट गयी। न्यूजीलैंड ने पिछले हफ्ते कार्डिफ में आठ विकेट की जीत से सीरीज शुरू की थी, लेकिन इसके बाद तीनों मैच गंवा दिये।

न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 61 रन की पारी खेली, उनके अलावा हेनरी निकोल्स ने 41 और ग्लेन फिलिप्स ने 25 रन का योगदान दिया। आस्ट्रेलिया की ओर से मोईन अली ने 50 रन देकर चार विकेट झटके। अब दोनों टीमें विश्व कप के शुरुआती मैच में पांच अक्टूबर को अहमदाबाद में एक दूसरे के आमने सामने होंगी।

