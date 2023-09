England vs New Zealand, 3rd T20I 2023: कल निर्णायक मुकाबला, इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे, फिन और ग्लेन की धांसू पारी, 74 रन से अंग्रेजों को हराया

Highlights इंग्लैंड को 74 रन से करारी शिकस्त देकर चार मैचों की सीरीज में शानदार वापसी की। मैन ऑफ द मैच ऐलन ने 53 गेंद की पारी में चार चौके और दो छक्के लगाये। फिलिप्स ने 34 गेंद की पारी में पांच छक्के और इतने ही चौके लगाये।

England vs New Zealand, 3rd T20I 2023: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सीरीज रोमांचक हो गया है। पहले दो मैच जीतकर इंग्लैंड ने चार मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली थी। तीसरे मैच में कीवी टीम ने शानदार पलटवार किया और 74 रन से बाजी मार ली। 5 सितबंर को निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा।

