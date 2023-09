England vs New Zealand, 2nd T20I 2023: वनडे विश्व कप के लिए टीम में नहीं रखा, दो मैच में कीवी गेंदबाज पर टूट पड़े ब्रूक, 63 गेंद और 110 रन, इंग्लैंड की बढ़त 2-0 की

Highlights हैरी ब्रूक ने कीवी बॉलर के होश ठिकाने लगा दिए है। दो मैच में 63 गेंद खेलकर 110 रन बना चुके हैं। इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 95 रन से करारी शिकस्त दी। 131 रन की साझेदारी की मदद से इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 198 रन बनाए।

England vs New Zealand, 2nd T20I 2023: इंग्लैंड के चयनकर्ताओं ने भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को टीम में नहीं रखा गया, लेकिन उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं

ब्रूक ने कीवी बॉलर के होश ठिकाने लगा दिए है। दो मैच में 63 गेंद खेलकर 110 रन बना चुके हैं। पहले मैच में ब्रूक ने 27 गेंद में तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से नाबाद 43 रन बनाए थे। दूसरे मैच में ब्रूक ने 36 गेंद में 67 रन की बेजोड़ पारी खेली। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है।

Jonny Bairstow and Gus Atkinson shine in England's win against New Zealand in the second T20I in Manchester.#ENGvNZ | 📝: https://t.co/ACxjjL8V5mpic.twitter.com/QANBQCfF8J