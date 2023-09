England vs New Zealand, 1st ODI 2023: 180 रन की अटूट भागीदारी, विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड बॉलर को जमकर कूटे, 8 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त, 26 गेंद पहले मारी बाजी

Highlights डेवोन कॉनवे और डेरिल मिशेल ने धमाल किया। 4 मैचों की सीरीज में दूसरा मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 292 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 गेंद रहते जीत हासिल की।

England vs New Zealand, 1st ODI 2023: आईसीसी विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड को आठ विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। 4 मैचों की सीरीज में दूसरा मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा। वाह क्या रन चेज़ है! डेवोन कॉनवे और डेरिल मिशेल ने धमाल किया।

कॉनवे और मिशेल के शतकों ने न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को धो डाला। 292 रन का लक्ष्य 45.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तीसरे विकेट के लिए 180 रनों की नाबाद साझेदारी की। कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 292 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 गेंद रहते जीत हासिल की।

Centuries from Devon Conway and Daryl Mitchell help New Zealand take a 1-0 lead in the ODI series against England.#ENGvNZ | 📝 https://t.co/LNsx65wdtKpic.twitter.com/R2KdwTAcEF — ICC (@ICC) September 8, 2023

कॉनवे (नाबाद 111 रन) और मिशेल (118 रन) दानों ने वनडे में अपने चौथे शतक लगाये। वर्ष 2019 में लार्ड्स पर हुए क्रिकेट विश्व कप फाइनल के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली भिड़ंत थी। दोनों टीमें पांच अक्टूबर को विश्व कप के अपने पहले मैच में अहमदाबाद में एक दूसरे से भिड़ेगी।

Devon Conway 🤝 Daryl Mitchell



Two brilliant innings leading New Zealand to a comfortable win in the first ODI against England. pic.twitter.com/oluzTbCaHv — ICC (@ICC) September 9, 2023

न्यूजीलैंड की टीम बेहतरीन फॉर्म में दिख रही है, उसने इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के अंतिम दो मैच जीते थे। कॉनवे ने कहा, ‘‘यह निश्चित रूप से विश्व कप का मुकाबला नहीं है लेकिन हमारे लिए बेहतरीन टीम के खिलाफ एकजुट होकर खेलने का अच्छा मौका था।

हमें ऐसा करने के अभी तीन और मौके मिलेंगे। ’’ न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज विल यंग ने 29 और हेनरी निकोल्स ने 26 रन बनाये। इन दोनों के आउट होने के बाद स्कोर दो विकेट पर 117 रन था। कॉनवे और मिशेल ने फिर इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए अटूट साझेदारी निभायी।