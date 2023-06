England vs Ireland 2023: डॉन ब्रैडमैन रिकॉर्ड से आगे निकले डकेट, लॉर्ड्स पर सबसे तेज 150 रन, जानें आंकड़े

Highlights एकमात्र विकेट जैक क्राउले का गिरा, जिन्होंने 56 रन की पारी खेली। बेन डकेट ने घरेलू सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक पूरा किया। लॉर्ड्स पर सबसे तेज 150 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

England vs Ireland 2023: इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच कल से लॉर्ड्स में शुरू हुआ है। आयरलैंड की टीम 172 रन पर आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम मे करारा हमला किया और दूसरे दिन लंच तक 1 विकेट खोकर 325 रन बना लिए है। एकमात्र विकेट जैक क्राउले का गिरा, जिन्होंने 56 रन की पारी खेली।

बेन डकेट ने घरेलू सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक पूरा किया। लॉर्ड्स पर सबसे तेज 150 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। लॉर्ड्स में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डकेट 10 टेस्ट में दूसरी शतक बनाए। 160 गेंद पर 161 रन बनाकर नाबाद हैं, जिसमें 21 चौके शामिल हैं।

2016 में बांग्लादेश के खिलाफ पदार्पण के बाद से अपने 10वें टेस्ट में सलामी बल्लेबाज डकेट ने कारनामा किया। दिखाया कि वह ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स की आक्रामक 'बैज़बॉल' शैली के लिए एकदम फिट क्यों हैं, महान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को हराया। डकेट ने ओली पोप के साथ 100.62 की स्ट्राइक रेट से 161 रनों की नाबाद पारी खेली।

