England vs India, 3rd Test: सीरीज 1-1 से बराबर, बर्मिंघम में हार से इंग्लैंड पस्त, इस तेज गेंदबाज को किया शामिल, प्लेइंग इलेवन में होंगे बदलाव

Highlights England vs India, 3rd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर होना पड़ा। England vs India, 3rd Test: जिम्बाब्वे टेस्ट में लगी हैमस्ट्रिंग की समस्या से उबर रहे थे। England vs India, 3rd Test: 12 टेस्ट मैचों में से आखिरी टेस्ट मई में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था।

बर्मिंघमः भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई थी और भारत ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इस बीच इंग्लैंड टीम में बदलाव किया गया और एक और पेसर को शामिल किया गया। इंग्लैंड ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में एक और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को शामिल किया है। यह टेस्ट 10 जुलाई से लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। एटकिंसन ने इंग्लैंड के लिए अपने 12 टेस्ट मैचों में से आखिरी टेस्ट मई में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। वह भारत के खिलाफ मार्की सीरीज के लिए टीम में जगह बनाने में असफल रहे, क्योंकि वह जिम्बाब्वे टेस्ट में लगी हैमस्ट्रिंग की समस्या से उबर रहे थे, जिसके कारण उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर होना पड़ा।

England vs India, 3rd Test: टीम-

बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जैक क्रॉउली, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट, जैमी स्मिथ, जोश टंग, क्रिस वोक्स।

सीरीज के पहले मैच में पांच विकेट की जीत के बाद मेजबान टीम को एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट में 336 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे भारत ने पांच मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन अब तीसरे टेस्ट में वापसी के लिए टीम प्रबंधन एटकिंसन सहित नए विकल्पों पर विचार कर सकता है।