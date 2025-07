England vs India, 3rd Test 2025: 4 साल बाद टेस्ट खेलेंगे जोफ्रा आर्चर, एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में सर्वाधिक 12 विकेट लेने वाले गेंदबाज बाहर

Highlights England vs India, 3rd Test 2025: अब तक 13 लाल गेंद वाले मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। England vs India, 3rd Test 2025:2024 तक बीच-बीच में क्रिकेट से दूर रहे। England vs India, 3rd Test 2025:फरवरी 2021 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में वापसी करेंगे।

England vs India, 3rd Test 2025: दूसरे मैच में हार के बाद इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया है। जोफ्रा आर्चर गुरुवार (10 जुलाई) से लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड एकादश में चुने गए हैं। 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। आर्चर को मौजूदा एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में सर्वाधिक 12 विकेट लेने वाले गेंदबाज जोश टंग की जगह शामिल किया गया है। दूसरे टेस्ट मैच के बाद घरेलू टीम की एकमात्र बदलाव हैं। आर्चर फरवरी 2021 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में वापसी करेंगे। उन्होंने अब तक 13 लाल गेंद वाले मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है।

England vs India, 3rd Test 2025: तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन:

ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), जोफ़्रा आर्चर, शोएब बशीर, ब्रायडन कार्स, क्रिस वोक्स।

इस तेज गेंदबाज ने काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी दौर में डरहम के खिलाफ ससेक्स के लिए लाल गेंद वाले क्रिकेट में वापसी की। इंग्लैंड के लिए उनका आखिरी टेस्ट मैच भी 2021 में भारत के खिलाफ था, जिसके बाद उन्हें कई चोटों का सामना करना पड़ा, जिसमें पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर भी शामिल है, जिसके कारण वह 2024 तक बीच-बीच में क्रिकेट से दूर रहे।

पिछले साल मई में उन्होंने सफेद गेंद से वापसी की। एजबेस्टन में भारत की जीत के बाद इंग्लैंड टीम को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में एक और तेज़ गेंदबाज़ गस एटकिंसन को शामिल किया था।

जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने तेज़ गेंदबाज़ों के कार्यभार प्रबंधन को देखते हुए अपने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव के संकेत दिए थे। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के बाकी तीन टेस्ट लॉर्ड्स (10-14 जुलाई), मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड (23-27 जुलाई) और द ओवल (31 जुलाई-4 अगस्त) में खेले जाएँगे।