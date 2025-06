ENG vs IND: जब अंपायर ने गेंद चेंज करने को किया मना तो ऋषंत का चढ़ा पारा, गुस्से में फेंकी गेंद | WATCH

England vs India, 1st Test: लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट के दौरान भारतीय उपकप्तान ऋषभ पंत ने मैदानी अंपायर से बातचीत की। यह घटना तीसरे दिन के पहले सत्र में हुई, जब पंत ड्यूक गेंद की स्थिति से खुश नहीं थे। वह अंपायर से गेंद बदलवाना चाहते थे शायद। उन्होंने अंपायर से गेंद को देखने के लिए कहा। हालांकि अंपायर ने गेंद को गेज से गुजारकर देखा, लेकिन पंत की अपील का कोई नतीजा नहीं निकला। वायरल वीडियो में पंत स्पष्ट रूप से अंपायर द्वारा बताई गई बात से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने हताश होकर गेंद फेंक दी।

तीसरे दिन खेल शुरू होने से पहले भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पूर्व तेज गेंदबाज डेविड लॉरेंस को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टियाँ पहनीं, जिनका रविवार को निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। लॉरेंस, जिन्हें प्यार से 'सिड' के नाम से जाना जाता था, ने 1988 से 1992 के बीच इंग्लैंड के लिए पाँच टेस्ट (18 विकेट) और एक मात्र वनडे (4 विकेट) खेला। लॉरेंस, इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले ब्रिटिश मूल के अश्वेत क्रिकेटर थे, पिछले साल से मोटर न्यूरॉन बीमारी (MND) से जूझ रहे थे।

Rishabh Pant asked the umpire to change the ball, got denied and then threw it in frustration 😭😭😭 pic.twitter.com/F1A78XGwWV