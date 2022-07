Highlights जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने पारी की शुरुआत की। भारत की तरफ से नई गेंद मोहम्मद शमी ने संभाली।

England vs India 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने धमाका कर दिया। बुमराह ने 7.2 ओवर में 19 रन देकर 6 विकेट झटके। मोहम्मद शमी को तीन और पी कृष्णा को एक विकेट मिला।

इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे। जसप्रीत बुमराह के छह विकेट की मदद से भारत ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को इंग्लैंड को 110 रन पर आउट कर दिया। इंग्लैंड के लिये कप्तान जोस बटलर ने सर्वाधिक 30 रन बनाये। 110 इंग्लैंड बनाम भारत के लिए सबसे कम एकदिवसीय योग है। पिछला निम्नतम जयपुर में 125 रन 2006 में था।

भारत के लिए वनडे में सभी 10 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजः

बनाम ऑस्ट्रलिया चेम्सफोर्ड 1983

बनाम वेस्टइंडीज लॉर्ड्स 1983

बनाम पाक टोरंटो 1997

बनाम एसएल जोहान्सबर्ग 2003

बनाम बांग्लादेश मीरपुर 2014

बनाम इंग्लैंड द ओवल 2022

इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय आंकड़ेः

7/36 वकार यूनुस पाक बनाम इंग्लैंड लीड्स 2001

7/51 विंस्टन डेविस वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रलियालीड्स 1983

6/14 गैरी गिल्मर ऑस्ट्रलिया बनाम इंग्लैंड लीड्स 1975

6/19 जसप्रीत बुमराह इंडिया बनाम इंग्लैंड द ओवल 2022।

जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने पारी की शुरुआत की। भारत की तरफ से नई गेंद मोहम्मद शमी ने संभाली। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बुमराह ने इंग्लैंड को पहला झटका दिया। जसप्रीत बुमराह ने जेसन रॉय को शून्य के स्कोर पर बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई।

