England vs Australia ODI 2024: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं जीत सके टी20 सीरीज, बारिश ने रंग में डाला भंग?, वनडे में दो-दो हाथ करेंगे पुराने प्रतिद्वंद्वी, देखें मैच टाइमिंग

Highlights England vs Australia ODI 2024: इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक को कप्तान नियुक्त किया है। England vs Australia ODI 2024: तीन मैच की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर रही। England vs Australia ODI 2024: कप्तान जोस बटलर चोट से नहीं उबर पाए हैं।

England vs Australia ODI 2024: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। बारिश ने सीरीज जीतने का सपना तोड़ दिया। तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर रही। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता था। दोनों टीम के बीच 5 मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए कप्तान बनाए जाने के बाद हैरी ब्रूक अपने करियर में पहली बार इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगे। जोस बटलर के पांच मैचों की सीरीज से बाहर होने के बाद ब्रुक को कप्तानी सौंपी गई है।

Speedy recovery, Jos 🙏

Go well captain Brooky 👏

ODI squad updates 👇

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvAUS 🇦🇺 | #EnglandCricket — England Cricket (@englandcricket) September 15, 2024

England vs Australia ODI 2024: वनडे के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम-

इंग्लैंडः हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टोन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जेमी स्मिथ, ऑली स्टोन, रीस टॉपले , जॉन टर्नर।

ऑस्ट्रेलिया टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, सीन एबॉट, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा।

England vs Australia ODI 2024: वनडे सीरीज का शेड्यूल-

पहला वनडे: 19 सितंबर, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम

दूसरा वनडे: 21 सितंबर, हेडिंग्ले, लीड्स

तीसरा वनडे: 24 सितंबर, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट

चौथा वनडे: 27 सितंबर, लॉर्ड्स

5वां वनडे: 29 सितंबर, काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल।

England vs Australia ODI 2024: भारत में ENG बनाम AUS मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण कब, कहाँ और कैसे देखें?

वनडे सीरीज भारत में सोनी स्पोर्ट्स 5 और सोनी स्पोर्ट्स 5 एचडी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। SonyLive ऐप और वेबसाइट परपांच वनडे मैचों की लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। मैचों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करेगा।

पिंडली की चोट के कारण जोस बटलर के टीम से बाहर होने के बाद हैरी ब्रूक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज में पहली बार इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। इस साल जून के अंत में गुयाना में भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड की हार के बाद से बटलर ने कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है।

इस चोट के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भी टीम में नहीं चुना गया था। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया था लेकिन चोट से उबरने में विफल रहने के बाद वह टीम से बाहर हो गये है। पच्चीस साल के हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए सिर्फ 15 वनडे मैच खेले है लेकिन टीम प्रबंधन उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर देखता है।

बटलर की अगुवाई में जब वनडे टीम की घोषणा की गयी थी तब उन्हें उपकप्तान घोषित किया गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की एकदिवसीय सीरीज का आगाज गुरुवार को ट्रेंट ब्रिज में होगा। ब्रुक के कप्तान बनने का मतलब यह भी है कि इंग्लैंड को मौजूदा सत्र में प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में एक नया कप्तान मिला है।

ओली पोप ने चोटिल बेन स्टोक्स से की जगह श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में टेस्ट टीम की कप्तानी की जबकि फिल साल्ट ने बटलर की गैरमौजूदगी में टी20 सीरीज में टीम का नेतृत्व किया। बटलर की चोट ने लियाम लिविंगस्टोन के लिए वनडे टीम में वापसी के दरवाजे भी खोल दिए हैं, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था।

इस धाकड़ ऑलराउंडर को मौजूदा टी20 सीरीज में अब तक पांच विकेट लेने के अलावा दूसरे टी20 मैच में सिर्फ 47 गेंदों पर 87 रन बनाने के बाद वापसी की है। ब्रूक ने 2018 में अंडर-19 विश्व कप में इंग्लैंड की कप्तानी की है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओली पोप के डिप्टी थे, जहां बेन स्टोक्स अनुपस्थित थे।