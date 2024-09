England vs Australia 2024: 8 मैचों की सीरीज, स्टोक्स के बाद बटलर बाहर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, इंग्लैंड को बड़ा झटका

Highlights England vs Australia 2024: ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में स्कॉटलैंड के टी20I दौरे पर है। England vs Australia 2024: वनडे सीरीज 19 सितंबर से ट्रेंट ब्रिज में शुरू होगी। England vs Australia 2024: 11 सितंबर से साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी20I मैच खेलना है।

England vs Australia 2024: इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के बाद टी20 और वनडे कप्तान जोस बटलर दाहिनी पिंडली की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं। बटलर इसके साथ ही इस महीने के अंत में होने वाली पांच मैचों की एकदिवसीय सीरीज से भी बाहर रहेंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बटलर की अनुपस्थिति में फिल साल्ट को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है। बटलर को द हंड्रेड से पहले चोट लग गई, जिससे वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

Wishing you all the best in your recovery, Jos 👊 — England Cricket (@englandcricket) September 5, 2024

England vs Australia 2024: देखें शेयडूल-

11 सितंबरः पहला टी20 मैच, द रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन

13 सितंबरः दूसरा टी20 मैच, सोफिया गार्डन, कार्डिफ़़

15 सितंबरः तीसरा टी20 मैच, अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर।

19 सितंबरः पहला वनडे, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम

21 सितंबरः दूसरा वनडे, हेडिंग्ले, लीड्स

24 सितंबरः तीसरा वनडे, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट

27 सितंबरः चौथा वनडे, लॉर्ड्स, लंदन

29 सितंबरः 5वां वनडे, काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल।

England vs Australia 2024: इंग्लैंड टी20 टीम-

फिल साल्ट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, जैकब बेथेल, ब्राइडन कार्स, जोर्डन कॉक्स, सैम कुरेन, जोश हुल, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब महमूद, डैन मूसली, जैमी ओवरटन, आदिल रशीद, रीसे टॉपली, जॉन टर्नर।

England vs Australia 2024: इंग्लैंड वनडे टीम-

जोस बटलर (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गुस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स , जोर्डन कॉक्स, बेन डकेट, जोश हुल, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, आदिल रशीद, फिल साल्ट, जैमी स्मिथ, रीसे टॉपली, जॉन टर्नर।

बटलर की जगह जैमी ओवरटन टी20 टीम में चुने गए हैं जबकि फिल साल्ट कप्तान होंगे। तीन मैचों की टी20 सीरीज बुधवार से शुरू होगी। वहीं पांच मैचों की वनडे सीरीज 19 सितंबर से खेली जायेगी। जोर्डन कॉक्स को वनडे टीम में कवर के तौर पर रखा गया है। जून के अंत में 2024 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद से बटलर एक्शन से बाहर हैं।