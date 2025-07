England U19 vs India U19, 3rd Youth ODI 2025: 31 गेंद, 86 रन, 6 चौके और 9 छक्के, बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में अंग्रेजों को धोया, सीरीज में भारत 2-1 से आगे

Highlights England U19 vs India U19, 3rd Youth ODI 2025: मनदीप सिंह ने आठ छक्के लगाये थे। England U19 vs India U19, 3rd Youth ODI 2025: भारत ने 34 . 3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। England U19 vs India U19, 3rd Youth ODI 2025: भारत का स्कोर 24वें ओवर में छह विकेट पर 199 रन था।

England U19 vs India U19, 3rd Youth ODI 2025: आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए रिकॉर्ड नौ छक्के लगाये और उनकी इस पारी के दम पर भारत ने वर्षाबाधित तीसरे अंडर 19 युवा वनडे मैच में इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2 . 1 की बढ़त बना ली। चौदह वर्ष के सूर्यवंशी ने 31 गेंद में 86 रन बनाये ।

इंग्लैंड के छह विकेट पर 268 रन के जवाब में भारत ने 34 . 3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में छह चौके और नौ छक्के जड़े। अंडर 19 वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज का यह सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड है। इससे पहले मनदीप सिंह ने आठ छक्के लगाये थे।

भारत का स्कोर 24वें ओवर में छह विकेट पर 199 रन था लेकिन गेंदबाज हरफनमौला कनिष्क चौहान ने 42 गेंद में नाबाद 43 रन बनाये और आर एस अंबरीश (नाबाद 31) के साथ 75 रन की अटूट साझेदारी की । कनिष्क ने गेंदबाजी के दौरान भी तीन विकेट लिये थे । सूर्यवंशी ने तीसरे ही ओवर में सेबेस्टियन मोर्गन को दो छक्के लगाकर अपने तेवर जाहिर कर दिये थे।

अगले ओवर में उन्होंने मोर्गन को दो छक्के और एक चौका लगाया । राजस्थान रॉयल्स के लिये आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले 14 वर्ष के सूर्यवंशी ने साबित कर दिया कि उनका फॉर्म महज तुक्का नहीं था । इंग्लैंड के बायें हाथ के तेज गेंदबाज जेम्स मिंटो को उन्होंने छठे ओवर में खासी नसीहत देते हुए 23 रन निकाले ।

सूर्यवंशी के आउट होने के समय भारत का स्कोर आठवें ओवर में 111 रन था । इससे पहले इंग्लैंड के लिये कप्तान थॉमस रियू ने 44 गेंद में नाबाद 76 रन बनाये जबकि सलामी बल्लेबाज बेन डॉकिंस ने 62 रन की पारी खेली ।