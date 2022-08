England-Pakistan: रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में टेस्ट मैच, इंग्लैंड टीम 2005 के बाद पहली बार पाकिस्तान दौरे पर, यहां जानें शेयडूल

Highlights पहला टेस्ट रावलपिंडी में एक से पांच दिसंबर को खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट नौ से 13 दिसंबर तक मुल्तान में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में 17 से 21 दिसंबर तक खेला जायेगा।

England-Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को कहा कि इंग्लैंड की टीम तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी पाकिस्तान आ रही है। सभी मैच दिसंबर में खेला जाएगा। बेन स्टोक्स की टीम 1-5 दिसंबर तक रावलपिंडी में पहले टेस्ट के साथ दौरे की शुरुआत करेगी।

मुल्तान में दूसरा टेस्ट 9-13 दिसंबर और तीसरे टेस्ट की मेजबानी कराची 17-21 दिसंबर से करेगा। यह पहली बार होगा, जब इंग्लैंड रावलपिंडी में एक टेस्ट खेलेगा, जिसने पहले 12 मैचों का आयोजन किया था, जिसमें घरेलू टीम ने पांच जीते और तीन हारे थे।

इंग्लैंड ने आखिरी बार 2005 में पाकिस्तान का दौरा किया था, तो वे मुल्तान टेस्ट 22 रन से हार गए थे। इस स्थल पर पांच टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने तीन में जीत और एक में हार का सामना किया है। 2000 में नासिर हुसैन की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेली थी।

England to play Tests in Rawalpindi, Multan and Karachi against Pakistan



Read @ANI Story | https://t.co/12H4qLQD9g#England#Pakistan#Cricketpic.twitter.com/yZ1vvuVgWv