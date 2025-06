England Lions vs India A 2025: दो मैच की सीरीज 0-0 से बराबर, टेस्ट से पहले राहुल, करुण नायर और जुरेल ने खेली शानदार पारी

Highlights England Lions vs India A, 2nd Unofficial Test 2025: दो मैच की सीरीज भी 0-0 से बराबर रही। England Lions vs India A, 2nd Unofficial Test 2025: दूसरा अनौपचारिक टेस्ट नीरस ड्रॉ पर समाप्त हुआ। England Lions vs India A, 2nd Unofficial Test 2025: 16वां प्रथम श्रेणी अर्धशतक पूरा किया।

England Lions vs India A, 2nd Unofficial Test 2025: भारत ए के 439 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड लॉयन्स ने दूसरी पारी में तीन विकेट पर 32 रन बनाए जिसके बाद चौथे और अंतिम दिन दूसरा अनौपचारिक टेस्ट नीरस ड्रॉ पर समाप्त हुआ। साथ ही दो मैच की सीरीज भी 0-0 से बराबर रही। केंटरबरी में पहला अनौपचारिक टेस्ट भी ड्रॉ रहा था। भारत ए ने तनुष कोटियान (नाबाद 90) और अंशुल कंबोज (नाबाद 51) के अर्धशतक से दूसरी पारी सात विकेट पर 417 रन बनाकर घोषित की और मेजबान टीम को 439 रन का लक्ष्य दिया।

कंबोज (छह रन पर दो विकेट) ने इसके बाद गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए एमिलियो गे (05) और जोर्डन कॉक्स (00) को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड लॉयन्स के शीर्ष क्रम को झकझोरा। तुषार देशपांडे (13 रन पर एक विकेट) ने इससे पहले टॉम हेन्स (07) को नितीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच कराके भारत को पहली सफलता दिलाई।

जब मैच ड्रॉ घोषित किया गया उस समय सलामी बल्लेबाज बेन मैकिनी 16 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि दूसरे छोर पर कप्तान जेम्स रेव खाता खोले बिना उनका साथ निभा रहे थे। कोटियान ने इससे पहले 108 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके मारे। उन्होंने और कंबोज ने दूसरे सत्र में इंग्लैंड लॉयन्स के गेंदबाजों को सफलता से महरूम रखा।

दोनों ने आठवें विकेट के लिए 149 रन की अटूट साझेदारी की। कंबोज ने भी मेजबान टीम के थके हुए गेंदबाजों का फायदा उठाते हुए उम्दा पारी खेली। मेजबान टीम को विकेट की तलाश में कामचलाऊ गेंदबाजों को भी आजमाना पड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली। कोटियान ने 74वें ओवर में बेन मैकिनी की गेंद को थर्ड मैन पर चार रन के लिए खेलकर अपना 16वां प्रथम श्रेणी अर्धशतक पूरा किया।

कंबोज ने 91वें ओवर में टॉम हेन्स पर तीन रन के साथ अपना पहला अर्धशतक जड़ा। मेजबान टीम के गेंदबाजों ने 80वें ओवर के बाद नई गेंद ली लेकिन विकेट हासिल करने में सफलता नहीं मिली। भारत ने दूसरी पारी में अधिकतर समय साढ़े चार रन प्रति ओवर से अधिक की रन गति से रन बनाए।

भारत ए ने सुबह के सत्र में ध्रुव जुरेल (28), नितीश कुमार रेड्डी (42) और शारदुल ठाकुर (34) के विकेट गंवाए। जॉर्ज हिल (39 रन पर तीन विकेट) ने लंच से पहले की आखिरी गेंद पर शारदुल को बोल्ड किया। भारत ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 163 रन से की। जुरेल ने क्रिस वोक्स पर मिड विकेट क्षेत्र में दो चौके मारे लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे।

जुरेल ने एडी जैक की आउटस्विंग पर विकेटकीपर रेव को कैच थमाया। उन्होंने 51 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे और रेड्डी के साथ पांचवें विकेट के लिए 46 रन जोड़े। रेड्डी अच्छी लय में नजर आ रहे थे लेकिन हिल ने उन्हें बोल्ड करके भारत को छठा झटका दिया। उन्होंने 78 गेंद की अपनी पारी के दौरान चार चौके और एक छक्का मारा।

शारदुल ने फरहान अहमद पर लगातार दो चौके मारे लेकिन लंच से ठीक पहले हिल ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। उन्होंने 47 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के जड़े। भारत ए ने पहली पारी में 348 रन बनाने के बाद इंग्लैंड लॉयन्स को 327 रन पर आउट करके 21 रन की बढ़त हासिल की थी।