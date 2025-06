England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले चमके 6 खिलाड़ी?, नायर, जायसवाल, सरफराज, ईश्वरन, जुरेल और रेड्डी ने खोले धागे!

Highlights England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: नायर और सरफराज को दूसरी पारी में खेलने का मौका नहीं मिला। England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: करुण नायर ने कमाल की वापसी की। England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: 281 गेंद में 26 चौके और 1 छक्के की मदद से 204 की पारी खेली।

England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहला अनौपचारिक ‘टेस्ट’ ड्रॉ खत्म हुआ। लेकिन कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के लिए राहत की खबर है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टीम इंडिया पहली बार इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है। भारत ने पहली पारी में 557 और दूसरी पारी में 2 विकेट पर 241 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। इससे जवाब में इंग्लैंड की टीम 587 रन बनाई। भारत के लिए खास बात यह है कि करुण नायर ने कमाल की वापसी की और 281 गेंद में 26 चौके और 1 छक्के की मदद से 204 की पारी खेली। सरफराज खान ने 119 गेंद में 92 रन बनाकर आउट हुए। खान ने 13 चौके उड़ाए। नायर और सरफराज को दूसरी पारी में खेलने का मौका नहीं मिला।

England Lions vs India A, 1st Unofficial Test 2025: इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले चमके 6 खिलाड़ी

1. करुण नायरः 204 रन, दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं

2. सरफराज खानः 92 रन, दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं

3. यशस्वी जायसवालः पहली पारी-24 और दूसरी पारीः 64

4. ध्रुव जुरेलः पहली पारी-94 और दूसरी पारीः नाबाद 53

5. अभिमन्यु ईश्वरनः पहली पारी-8 और दूसरी पारीः 68

6. नीतिश कुमार रेड्डीः पहली पारी-7 और दूसरी पारीः 53।

टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में खास नहीं कर सके। 55 गेंद में 24 रन बनाए। दूसरी पारी में 60 गेंद में 64 रन की धमाकेदार पारी खेली। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने पहली पारी में 120 गेंद में 94 रन बनाए तो दूसरी पारी में नाबाद 53 रन बनाए। दोनों पारी में 15 चौके और 1 छक्का मारा। 173 गेंद का डटकर सामना किया।

कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने भले ही पहली पारी में 8 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दूसरी पारी में 8 चौके की मदद से 87 गेंद में 68 रन बनाए। टीम इंडिया के ऑलराउडर नीतिश कुमार रेड्डी ने भी हाथ खोले। पहली पारी में 7 रन बनाने वाले रेड्डी ने दूसरी पारी में 47 गेंद में नाबाद 53 रन जोड़े और इस दौरान 5 चौके और 3 छक्के उड़ाए।

जुरेल का दूसरा अर्धशतक, जायसवाल और ईश्वरन का भी पचासा

भारत ए के शीर्ष चार बल्लेबाजों ने सोमवार को यहां सपाट बल्लेबाजी ट्रैक का फायदा उठाते हुए अर्धशतक जड़े जिससे इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहला अनौपचारिक ‘टेस्ट’ ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लैंड लायंस के निचले क्रम ने डटकर खेलते हुए भारत ए के गेंदबाजों को हताश किया जिससे मेजबान टीम ने पहले सत्र के दौरान पहली पारी में 587 रन बनाकर 30 रन की बढ़त के साथ दबदबा बनाया।

फिर यशस्वी जायसवाल (60 गेंद में 64), कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (87 गेंद में 68), ध्रुव जुरेल (नाबाद 53) और नीतिश कुमार रेड्डी (47 गेंद में नाबाद 52) ने अर्धशतक बनाकर नॉर्थम्पटन में छह जून से शुरू होने वाले दूसरे ‘टेस्ट’ से पहले आत्मविश्वास हासिल किया। भारत ए ने अंतिम दिन 41 ओवर में दूसरी पारी में दो विकेट पर 241 रन बना लिए थे।

जिसके बाद मैच खत्म कर दिया गया तब 25 ओवर बचे थे। इंडिया ए के कोच ऋषिकेश कानिटकर ने रेड्डी को चौथे नंबर पर भेजा क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में होने वाले पहले टेस्ट में उनका खेलना लगभग तय है। इसी तरह पहली पारी में 94 रन बनाने वाले जुरेल ने मैच में अपना दूसरा अर्धशतक बनाया।

अगर टीम प्रबंधन इस तरह से ही सोचे तो जुरेल के पास पूरी तरह से बल्लेबाज के तौर पर खेलने की तकनीक है। दूसरी पारी की शुरुआत जायसवाल ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश हुल की गेंद पर छक्का लगाकर की। लंच के बाद के सत्र में जायसवाल और ईश्वरन ने आठ आठ चौके लगाए। पिच में कुछ खास नहीं था और इंग्लैंड लायंस की गेंदबाजी भी भारतीय आक्रमण की तरह ही औसत दर्जे की थी।

जिसमें कोई भी बल्लेबाजों को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था। टेस्ट टीम के सदस्यों के लिए कुछ रन जुटाना महत्वपूर्ण था इसलिए टीम प्रबंधन परिणाम से संतुष्ट होगा। रेड्डी ने क्रीज पर पूरा आनंद लिया और तीन बड़े छक्के लगाए। जुरेल ने कट और ड्राइव के साथ पुल शॉट भी लगाए।

पहली पारी में 92 रन बनाने वाले सरफराज खान और पहली पारी में दोहरा शतक लगाने वाले करुण नायर को बल्लेबाजी का पर्याप्त समय मिल गया था, इसलिए उन्हें उनके सामान्य नंबरों पर बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया। नायर टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले इंग्लैंड लायंस ने सात विकेट पर 527 रन से शुरुआत की।

उसके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने 60 रन जुटाए। एडी जैक (25 रन) और अजीत सिंह डेल (नाबाद 27 रन) ने भारत ए के गेंदबाजों को हताश करते हुए अंतिम विकेट के लिए 49 रन जोड़े। इंग्लैंड लायंस की पारी में बाएं हाथ के तीन बल्लेबाजों टॉम हेन्स (171 रन), मैक्स होल्डन (101 रन) और डेन मूसले (113 रन) के शतक शामिल रहे।

भारत ए के लिए मुकेश कुमार ने अन्य गेंदबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 25 ओवर में 92 रन देकर तीन विकेट चटकाये जबकि शार्दुल ठाकुर (28 ओवर में 105 रन देकर दो विकेट) ने अपने ज्यादातर स्पैल में निराश किया। हर्षित राणा ने तेजी से गेंद डाली और 27 ओवर में 99 रन देकर एक विकेट झटका। भारत के लिए राहत की बात यही रही कि उसे सभी गेंदबाजों ने कुछ न कुछ कमाल दिखाया।