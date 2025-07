Highlights ENG-W vs IND-W LIVE score, 1st ODI: भारत ने 10 गेंद शेष रहते 259 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। ENG-W vs IND-W LIVE score, 1st ODI: 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। ENG-W vs IND-W LIVE score, 1st ODI: भारतीय महिला टीम ने अब तक अपने पिछले 12 वनडे मैचों में से 11 जीते हैं।

ENG-W vs IND-W LIVE score, 1st ODI: भारतीय महिला टीम ने साउथेम्प्टन के द एजेस बाउल स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दीप्ति शर्मा के नाबाद अर्धशतक और जेमिमा रोड्रिग्स तथा अमनजोत कौर की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 10 गेंद शेष रहते 259 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले पहली पारी में औसतन 202 रन बनाने वाली पिच पर 259 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल ने अच्छी शुरुआत की और 48 रन जोड़े।

ENG-W vs IND-W LIVE score, 1st ODI: भारत-महिला द्वारा वनडे में हासिल किए गए सर्वोच्च लक्ष्य-

265 बनाम ऑस्ट्रेलिया-महिला, मैके, 2021

259 बनाम इंग्लैंड-महिला, साउथेम्प्टन, 2025

252 बनाम न्यूज़ीलैंड-महिला, क्वीन्सटाउन, 2022

248 बनाम दक्षिण अफ्रीका-महिला, वडोदरा, 2019

245 बनाम दक्षिण अफ्रीका-महिला, कोलंबो (PSS), 2017।

भारतीय महिला टीम ने अब तक अपने पिछले 12 वनडे मैचों में से 11 जीते हैं और यह सिलसिला दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज से शुरू हुआ था। दीप्ति शर्मा ने 64 गेंद पर नाबाद 62 रन बनाए। इसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए छठे या उससे नीचे की क्रम से भारतीय महिला टीम का सर्वोच्च स्कोर है। जिसने वेदा कृष्णमूर्ति के 52* रन को पीछे छोड़ दिया।

इससे पहले तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने दो विकेट झटककर प्रभावित किया लेकिन सोफिया डंकले की 92 गेंद में नाबाद 83 रन की पारी की मदद से इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले महिला वनडे में छह विकेट पर 258 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। गौड़ (नौ ओवर में 55 रन देकर दो विकेट) और ऑफ स्पिनर स्नेह राणा (10 ओवर में 31 रन देकर दो विकेट) ने दो दो विकेट झटके।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद टीम ने 97 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे लेकिन एलिस डेविडसन रिचर्ड्स ने डंकले के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 106 रन की भागीदारी निभाई और 73 गेंद में 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। डंकले ने अपनी पारी के दौरान नौ चौके लगाए।