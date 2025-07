ENG-W vs IND-W 2nd ODI: लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने लिया बदला?, भारत को 08 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर

Highlights ENG-W vs IND-W Highlights, 2nd ODI: 21 ओवर में सफलतापूर्वक हासिल कर जीत हासिल की। ENG-W vs IND-W Highlights, 2nd ODI: 24 ओवर में 115 रन कर दिया गया। ENG-W vs IND-W Highlights, 2nd ODI: खेल 29-29 ओवर का हो गया।

ENG-W vs IND-W Highlights, 2nd ODI: इंग्लैंड महिला टीम ने भारतीय टीम से बदला ले लिया है। इंग्लैंड महिला टीम ने शनिवार को लॉर्ड्स में दूसरे महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत महिला टीम को आठ विकेट (डीएलएस पद्धति से) से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। भारत, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद, 8 विकेट पर 143 रन बनाने में सफल रहा। लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई, जिससे खेल 29-29 ओवर का हो गया। इंग्लैंड का लक्ष्य शुरुआत में 29 ओवर में 144 रन बनाना था, लेकिन बाद में बारिश के कारण 18.4 ओवर में 1 विकेट पर 102 रन बनाने के बाद लक्ष्य को 24 ओवर में 115 रन कर दिया गया। घरेलू टीम ने संशोधित लक्ष्य को 21 ओवर में सफलतापूर्वक हासिल कर जीत हासिल की।

England win the 2nd ODI by 8 wickets (DLS) in Lord's and level the series 1⃣-1⃣#TeamIndia will aim to clinch a win in the decider in Chester-le-Street 🏟️



Scorecard ▶️ https://t.co/ZeObbnYqoK#ENGvINDpic.twitter.com/Jed0g4EP0n — BCCI Women (@BCCIWomen) July 19, 2025

सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स ने नाबाद 46 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं, जबकि टैमी ब्यूमोंट ने 34 रन का योगदान दिया। भारत के लिए स्नेहा राणा और क्रांति गौड़ ने एक-एक विकेट लिया। भारत ने बुधवार को पहला मैच चार विकेट से जीता था।

The play resumes and Kranti Gaud strikes immediately! ⚡️



Nat Sciver-Brunt departs for 21, England need 13 off 30



Updates ▶️ https://t.co/ZeObbnYqoK#TeamIndia | #ENGvINDpic.twitter.com/V7eP8ZKMLU — BCCI Women (@BCCIWomen) July 19, 2025

स्मृति मंधाना 51 गेंदों में 42 रन बनाकर भारत की शीर्ष स्कोरर रहीं और इंग्लैंड के गेंदबाजी करने के फैसले के बाद दीप्ति शर्मा 30 रन बनाकर नाबाद रहीं। सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने अपने छह ओवरों में 27 रन देकर 3 विकेट लिए।