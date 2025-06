ENG vs WI: सूपड़ा साफ, इंग्लैंड ने इंडीज को 3-0 से रौंदा, जानिए प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच कौन

Highlights ENG vs WI: इंग्लैंड ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। ENG vs WI: तीन मैचों की टी20 सीरीज में भिंडेंगी। ENG vs WI: खराबी के कारण काफी देर तक फंसी रही।

ENG vs WI: आदील राशिद की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद जैमी स्मिथ की के वनडे करियर की पहली अर्धशतकीय पारी से इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज के बारिश से प्रभावित आखिरी एकदिवसीय में वेस्टइंडीज को सात विकेट से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने इसके साथ ही इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। दोनों टीमें अब शुक्रवार से तीन मैचों की टी20 सीरीज में भिंडेंगी। जैमी स्मिथ को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। स्मिथ ने 28 गेंद की ताबड़तोड़ पारी में 10 चौके और तीन छक्के की मदद से 64 रन बनाने के साथ पहले विकेट के लिए बेन डकेट (58) के साथ 93 रन की साझेदारी की जिससे इंग्लैंड ने डकवर्थ लुईस पद्धति से 40 ओवर में जीत के लिए मिले 246 रन के लक्ष्य को 62 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। मैच में दो बार देरी हुई।

वेस्टइंडीज की टीम बस ट्रैफिक लाइट की खराबी के कारण काफी देर तक फंसी रही। टीम टॉस के लिए तय समय पर मैदान तक नहीं पहुंच। इसके बार बारिश के कारण 90 मिनट का खेल प्रभावित हुआ। यातायात की इस समस्या से निपटने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी टीम बस को छोड़ किराये की साइकिल से स्टेडियम पहुंचे।

नेट सत्र में वार्मअप के बिना मैदान पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने यहां गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में 28 रन पर तीन विकेट गंवा दिये। इसके बाद मैच में बारिश ने खलल डाला। मैच दोबारा शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज ने 154 रन तक सात विकेट गंवा दिये। टीम हालांकि नौ विकेट पर 251 रन बनाने में सफल रही।

शेरफेन रदरफोर्ड ने 71 गेंदों पर 70 रन बनाकर टीम को 250 रन के पार पहुंचने में अहम योगदान दिया। गुडाकेश मोती और अल्जारी जोसेफ ने आठवें विकेट के लिए 11.2 ओवरों में 91 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को संघर्ष करने का मौका दिया। इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की ओर से आठवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

जोसेफ 29 गेंदों पर 41 रन बनाकर और मोती 54 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुऐ। स्पिनर आदिल राशिद ने 40 रन देकर तीन विकेट लिये। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मिथ और डकेट की आक्रामक बल्लेबाजी से इंग्लैंड ने आठवें ओवर में 100 रन पूरे कर लिये।

टीम ने पावर प्ले (शुरुआती 10 ओवर) में एक विकेट पर 121 रन बना लिये थे। यह शुरुआती 10 ओवर में उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। जो रूट (44) और जोस बटलर (नाबाद 41) ने इसके बाद औपचारिकता पूरी करते हुए टीम को आसान जीत दिला दी।