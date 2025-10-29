Eng vs SA ODI World Cup 2025 semifinal: 125 रन से जीत, पहली बार फाइनल में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड बाहर, 2 नवंबर को भारत या ऑस्ट्रेलिया से टक्कर?

HighlightsEngland vs South Africa ODI World Cup 2025 semifinal: दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को विश्व कप से बाहर कर दिया।England vs South Africa ODI World Cup 2025 semifinal: महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 में पहली टीम फाइनल में पहुंच गई है। England vs South Africa ODI World Cup 2025 semifinal: वोलवार्ट ने सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड को विश्व कप सेमीफाइनल में रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करना होगा।
गुवाहाटीः लो जी आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 में पहली टीम फाइनल में पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर विश्व कप से बाहर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए लगातार तीसरा आईसीसी फाइनल है। यह पहली बार है, जब दक्षिण अफ्रीका ने किसी एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है (पुरुष या महिला)। उन्होंने 2017 और 2022 विश्व कप सेमीफाइनल के भूत को दफन कर दिया है और इंग्लैंड को डुबो दिया है। मारिज़ान कैप, आन्या श्रुबसोल (2017 में भारत के विरुद्ध 6/46) और सोफी एक्लेस्टोन (2022 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 6/36) के बाद नॉकआउट विश्व कप मैच में 5 विकेट लेने वाली तीसरी गेंदबाज़ हैं। महिला टीम इससे पहले अपने तीनों विश्व कप सेमीफाइनल (2000, 2017, 2022) हार चुकी थी।
दक्षिण अफ्रीका एकदिवसीय विश्व कप (पुरुष/महिला) के सेमीफाइनल में-
मैच: 9
जीते: 1
हारे: 7
बराबरी: 1 (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1999)।
England vs South Africa ODI World Cup 2025 semifinal: विश्व कप में इंग्लैंड-डब्ल्यू के लिए सबसे बड़ी हार का अंतर-
126 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ सिडनी, 1988
125 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025*
93 रन बनाम न्यूज़ीलैंड, लिंकन, 2000
71 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, क्राइस्टचर्च, 2022
54 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, लिंकन, 2000
England vs South Africa ODI World Cup 2025 semifinal: एकदिवसीय विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका-डब्ल्यू के लिए पाँच विकेट-
5/67 - सुने लुस बनाम ऑस्ट्रेलिया, टॉन्टन, 2017
5/45 - मारिज़ैन कप्प बनाम इंग्लैंड, माउंट माउंगानुई, 2022
5/20 - मारिज़ैन कप्प बनाम इंग्लैंड, गुवाहाटी, 2025*।
कप्तान लॉरा वोलवार्ट के शानदार शतक के बाद मारिजेन कैप की तूफानी गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को यहां सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से हराकर पहली बार आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका के 320 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम कैप (20 रन पर पांच विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 42.3 ओवर में 194 रन पर ढेर हो गई। नेदिन डि क्लर्क ने भी 24 रन देकर दो विकेट चटकाए।
कप्तान नैट स्काइवर ब्रंट (64) और एलिस कैप्सी (50) ने अर्धशक जड़ने के अलावा चौथे विकेट के लिए 105 रन भी जोड़े लेकिन इंग्लैंड को लक्ष्य के करीब भी नहीं ले जा सके। दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले वोलवार्ट की 143 गेंद में 17 चौकों और तीन छक्कों से 169 रन की तेजतर्रार पारी के अलावा ताजमिन ब्रिट्स (65 गेंद पर 45 रन) के साथ पहले विकेट के लिए उनकी 116 और कैप (33 गेंद पर 42 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी से सात विकेट पर 319 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।
क्लो ट्रायोन (26 गेंद पर नाबाद 33) और डि क्लर्क (छह गेंद पर नाबाद 11) ने पारी के अंतिम ओवरों में कुछ आक्रामक शॉट खेलकर टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका की टीम लीग चरण में इसी टीम के खिलाफ 69 रन पर ऑल आउट हो गई थी। बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एकलेस्टोन (44 रन पर चार विकेट) और लॉरेन बेल (55 रन पर दो विकेट) ने दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम को ध्वस्त किया लेकिन वोलवार्ट ने इंग्लैंड के लिए विश्व कप सेमीफाइनल में रिकॉर्ड लक्ष्य सुनिश्चित किया।
England vs South Africa ODI World Cup 2025 semifinal: महिला वनडे विश्व कप में कई बार 5 विकेट-
2 - लिन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया)
2 - आन्या श्रुबसोल (इंग्लैंड)
2 - मारिजान कैप (दक्षिण अफ्रीका)।
England vs South Africa ODI World Cup 2025 semifinal: महिला वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट-
44* - मारिजान कप्प (दक्षिण अफ्रीका, 28 पारी)
43 - झूलन गोस्वामी (भारत, 34 पारी)
39 - मेगन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया, 28 पारी)
39 - लिन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया, 20 पारी)।
लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने दूसरे ओवर में एक रन के स्कोर तक ही सलामी बल्लेबाजों ऐमी जोन्स और टैमी ब्युमोंट के अलावा हीथर नाइट का भी विकेट गंवा दिया। ये तीनों ही बल्लेबाज खाता खोलने में नाकाम रहीं। कैप ने पारी के पहले ही ओवर में दूसरी और पांचवीं गेंद पर क्रमश: ऐमी और नाइट को बोल्ड किया जबकि अगले ओवर की पहली गेंद पर अयाबोंगा खाका ने ब्युमोंट को विकेटकीपर सिनोलो जाफ्ता के हाथों कैच कराया। स्काइवर ब्रंट और कैप्सी ने चौथे विकेट के लिए 105 रन जोड़कर पारी को संवारा।
लेकिन 23वें ओवर में सुने लूस ने कैप्सी को डि क्लर्क के हाथों कैच कराके इस साझेदारी तोड़ा दिया। कैप्सी ने 71 गेंद की अपनी पारी में छह चौके मारे। कैप ने इसके बाद स्काइवर ब्रंट को विकेटकीपर जाफ्ता के हाथों कैच कराके इंग्लैंड की जीत की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। स्काइवर ब्रंट ने 76 गेंद का सामना करते हुए छह चौके और एक छक्का मारा।
कैप ने सोफिया डंक्ले (02) और चार्ली डीन (00) को विकेट के पीछे कैच कराके पांच विकेट हासिल किए। डि क्लर्क ने लिंसे स्मिथ (27) को लूस के हाथों कैच कराके दक्षिण अफ्रीका की जीत सुनिश्चित की। इससे पहले वोलवार्ट ने ब्रिट्स के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका को शानदार शुरुआत दिलाई और 300 से अधिक के स्कोर का मंच तैयार किया।
बीच के ओवरों में तीन रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद वोलवार्ट ने कैप के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। एकलेस्टोन ने कैप को चार्ली डीन के हाथों कैच कराके खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने 202 रन तक छह विकेट गंवा दिए थे और उस पर मजबूत स्कोर तक नहीं पहुंच पाने का खतरा मंडरा रहा था।
लेकिन वोलवार्ट ने अपने शानदार खेल से टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। वोलवार्ट ने अपनी पारी के पहले हाफ में ऑफ साइड में कुछ शानदार ड्राइव लगाए। लय में आने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के खिलाफ मिडविकेट बाउंड्री को निशाना बनाया। वोलवार्ट ने 47वें ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ की लगातार गेंदों पर एक छक्के और तीन चौकों से 20 रन बटोरे।
उन्होंने मिडविकेट पर छक्का लगाकर अपने 150 रन पूरे किए और अपनी मैराथन पारी के दौरान पांच हजार एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए। वह हालांकि अगले ओवर में लॉरेन बेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एलिस कैप्सी को कैच दे बैठीं। ट्रायोन और डि क्लर्क ने पारी के अंतिम ओवरों में कुछ आक्रामक शॉट खेले। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी 10 ओवर में 117 रन बनाए।