ENG vs SA: इंग्लैंड ने किया पलटवार, सीरीज 1-1 से बराबर, रशीद, मोइन और टॉप्ली ने दक्षिण अफ्रीका को 83 रन पर किया आउट

Highlights कप्तान केशव महाराज को एक सफलता मिली। सीरीज का तीसरा मैच रविवार को खेला जायेगा। इंग्लैंड की टीम छह विकेट पर 101 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी।

ENG vs SA:इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 89 रन पर समेट कर 118 रन से जीत दर्ज की। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने तीन, जबकि मोइन अली और रीस टॉप्ली ने दो-दो विकेट लिए। इंग्लैंड टीम ने दूसरे मैच में पलटवार किया। भारी बारिश के बाद मैच को 29 ओवर का कर दिया गया था।

इंग्लैंड की टीम छह विकेट पर 101 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। यहीं से सैम कुरेन और लियाम लिविंगस्टोन ने पारी खेली। लियाम लिविंगस्टोन मेजबान टीम के लिए सर्वाधिक 38 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। सैम कुरेन के साथ उनकी 43 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी थी। दोनों ने इंग्लैंड को मुसीबत से बाहर निकाला।

