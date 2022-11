ENG vs PAK T20 World Cup: टी20 विश्व कप चैंपियन इंग्लैंड पर पैसों की बरसात, 13 करोड़ रुपए, जानें सेमीफाइनल में हारने पर टीम इंडिया को कितनी राशि

Highlights अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पैसों की बरसात कर दी। आईसीसी टी20 टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लिया था। सुपर 12 चरण से बाहर होने वाली आठ टीम में से प्रत्येक को 70000 डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई।

ENG vs PAK T20 World Cup: इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप 2022 के रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर दूसरी बार चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया। इंग्लैंड ने 2010 में वेस्टइंडीज में पॉल कोलिंगवुड की कप्तानी में पहला टी20 विश्व कप खिताब जीता था।

आईसीसी ने पैसों की बरसात कर दी। पुरुष टी20 विश्वकप विजेता टीम इंग्लैंड को 16 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 13 करोड़ रुपए) की पुरस्कार राशि दी गई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा कि उपविजेता टीम पाकिस्तान को 8 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 6.5 करोड़ रुपए) की पुरस्कार राशि दी गई।

इस टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लिया था। इसकी कुल पुरस्कार राशि 56 लाख अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से सेमीफाइनल में हारने वाली टीम में से प्रत्येक को 400,000 डॉलर (4.51 करोड़) मिला। सुपर 12 चरण से बाहर होने वाली आठ टीम में से प्रत्येक को 70000 डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई।

पिछले साल खेले गए टी20 विश्व कप की तरह इस बार भी सुपर 12 चरण में होने वाले 30 मैचों में जीत दर्ज करने वाली प्रत्येक टीम को 40000 डॉलर दी गई। आठ टीम को सुपर 12 चरण में सीधे प्रवेश दिया गया था। इनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

पहले दौर में किसी भी जीत पर 40,000 डॉलर दिए गए। इस तरह से 12 मैचों में कुल 480,000 डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई। पहले दौर में बाहर होने वाली चार टीम में से प्रत्येक को 40,000 डॉलर मिले। टी20 विश्व कप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया।

