भारत की शर्मनाक हार के लिए आईपीएल जिम्मेदार!, अकरम ने कहा- आईपीएल शुरू होने के बाद से भारत कभी टी20 विश्व कप नहीं जीता, देखें

टी20 विश्व कप-2022 के सेमीफाइनल में भारत की इंग्लैंड से शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया की काफी आलोचना हो रही है। सोशस मीडिया पर कई मीम्स बन रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी भी इससे काफी आहत हुए हैं। हार्दिक पांड्या के पोस्ट से इसका अंदाजा लगाया जा सकात है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि आईपीएल शुरू होने के बाद से भारतीय टीम ने कभी टी20 विश्व कप नहीं जीता। अकरम ने कहा कि "सबने यही सोचा था कि आईपीएल से भारतीय टीम को बड़ा फर्क पड़ेगा।" गौरतलब बात है कि भारत 2007 में टी20 विश्व कप जीता था और 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने कहा कि "इंग्लैंड ने भारत को खेल के हर क्षेत्र में पछाड़ा। गलती की शुरुआत भारत की बहुत धीमी हुई शुरुआत से ही हो गई थी। ये रिकवर कर नहीं पाए।'' अकरम ने कहा कि स्कोर 190 के आस-पास होने चाहिए थे। वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि "भारत के लिए शर्मनाक हार। भारत ने बहुत गंदा खेला। उनका प्रदर्शन हार के लायक था, फाइनल में बिल्कुल भी नहीं पहुंचने लायक। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि भारत के पास कंडीशन फास्ट बॉलर्स हैं, कोई एक्सप्रेस तेज गेंजबाज नहीं है।

"He's a perfect example of what a modern cricket all-rounder is about" #ThePavillion panel of cricket experts lauds #HardikPandya's magnificent knock against England#ASportsHD#ARYZAP#PhirSe#T20WorldCup#INDvENG#ENGvINDpic.twitter.com/vr57QyPAYd