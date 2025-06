ENG vs IND Test 2025: पहली बार टेस्ट कप्तानी?, इंग्लैंड माहौल में ढाल रहे शुभमन गिल, पहली बार रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन टीम में नहीं

Highlights सभी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ड्यूक बॉल, यह नंबर एक है। क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है।

ENG vs IND Test 2025: पहली बार टेस्ट श्रृंखला में भारत की अगुआई करने की तैयारी कर रहे शुभमन गिल इंग्लैंड के लगातार बदलते मौसम की चुनौती का सामना कर रहे हैं जबकि सीनियर बल्लेबाज लोकेश राहुल भी इन परिस्थितियों में खेलने को लेकर उतने ही उत्साहित हैं। शुक्रवार को हेडिंग्ले में शुरू हो रही पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला भारतीय क्रिकेट में पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है जिसमें गिल को नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ी अब टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं। इन सभी ने संन्यास की घोषणा कर दी है।

