ENG vs IND Test 2025: आकाश दीप-अर्शदीप सिंह को चोट और घुटने की चोट के कारण नीतीश कुमार रेड्डी बाहर?, सीरीज में 2-1 से पीछे भारत, चौथे टेस्ट में कैसा होगा प्लेइंग इलेवन

Highlights आकाश दीप चोट के कारण मैनचेस्टर टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। चोटिल तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह चौथे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी बाएं घुटने की चोट के कारण शेष दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं।

ENG vs IND Test 2025: भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। 5 मैचों की सीरीज में भारत पहले ही 2-1 से पीछे है। इस बीच चौथे टेस्ट से पहले आकाश दीप-अर्शदीप सिंह को चोट लग गई है और घुटने की चोट के कारण नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो गए हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और कड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के घुटने में गंभीर चोट लग गई है। क्रिकबज द्वारा चोट की खबर दिए जाने के एक दिन बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि यह ऑलराउंडर इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के बाकी मैच नहीं खेल पाएगा। तेज गेंदबाज आकाश दीप चोट के कारण मैनचेस्टर टेस्ट से बाहर हो सकते हैं।

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज।

🚨 Squad Update: Nitish Kumar Reddy ruled out of the series. Arshdeep Singh ruled out of fourth Test 🚨



The Men’s Selection Committee has added Anshul Kamboj to the squad.



More details here - https://t.co/qx1cRCdGs0#TeamIndia#ENGvIND