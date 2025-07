ENG vs IND: बर्मिंघम में शुभमन गिल की 269 रनों की पारी, भारतीय कप्तान की इस अकेली इनिंग से टूटे ये 7 रिकॉर्ड

ENG vs IND 2nd Test: टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने गुरुवार को बर्मिंघम में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाया। 25 वर्षीय, नवनियुक्त कप्तान ने 269 रन की पारी के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिल की शानदार पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए, जो इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में टीम का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।

1. भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया 7वां सबसे बड़ा स्कोर

2. भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर

3. इंग्लैंड में भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर

4. विदेशी टेस्ट में भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर

5. विदेशी टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान

6. दोहरा शतक बनाने वाले छठे भारतीय कप्तान

7. दोहरा शतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कप्तान

🚨 𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 🚨



Highest Score for a #TeamIndia captain in an innings of a Test match 🔝



Well done, Captain Shubman Gill 🙌 🙌



Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvIND | @ShubmanGillpic.twitter.com/oxCSBXOEvR