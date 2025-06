ENG vs IND: ब्रिटेन में आपका स्वागत, तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंची?, 20 जून से लीड्स पहला टेस्ट

Highlights ENG vs IND: भारतीय खिलाड़ी भारत ए टीम के हिस्से के रूप में पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। ENG vs IND: नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम की अगुआई करेंगे। ENG vs IND: 2025-27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र का हिस्सा है।

ENG vs IND: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस महीने के आखिर में शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए ब्रिटेन पहुंच गई है। यह श्रृंखला 2025-27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र का हिस्सा है। भारतीय टीम शुक्रवार की रात को मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुई थी। नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम की अगुआई करेंगे, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के हाल ही में संन्यास लेने के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। कई भारतीय खिलाड़ी भारत ए टीम के हिस्से के रूप में पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुके हैं।

Touchdown UK 🛬#TeamIndia have arrived for the five-match Test series against England 🙌#ENGvINDpic.twitter.com/QK5MMk9Liw — BCCI (@BCCI) June 7, 2025

Gill - Gambhir Era 🇮🇳 pic.twitter.com/oATkAW55fj— Sports Freak (@OfficialSfreak) June 7, 2025

भारत ए अभी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ तीन मैचों की अनधिकृत टेस्ट श्रृंखला में भाग ले रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किए गए साई सुदर्शन ने कहा, ‘‘भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर अच्छा लग रहा है विशेषकर टेस्ट श्रृंखला के लिए। ब्रिटेन में आपका स्वागत है।’’ पहला टेस्ट 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा। इसके बाद बर्मिंघम (2-6 जुलाई), लॉर्ड्स (10-14 जुलाई), मैनचेस्टर (23-27 जुलाई) और ओवल (4-8 अगस्त) में मैच खेले जाएंगे।