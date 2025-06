ENG vs IND: बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट के लिए बी साई सुदर्शन का खेलना संदिग्ध, पहले टेस्ट में फील्डिंग करते समय कंधे में लगी थी चोट

Highlights सुदर्शन को शुरुआती मैच की चौथी पारी में फील्डिंग करते समय कंधे में चोट लग गई थी ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उनका खेलना संदिग्ध माना जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में 2 जुलाई से शुरू होगा

ENG vs IND, 2nd Test: टीम इंडिया के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन का बर्मिंघम के एजबेस्टन में 2 जुलाई से शुरू होने वाले इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को शुरुआती मैच की चौथी पारी में फील्डिंग करते समय कंधे में चोट लग गई थी। हालांकि, दूसरे टेस्ट के शुरू होने में अभी एक सप्ताह बाकी है, इसलिए जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

इस युवा खिलाड़ी को लीड्स में अपना पहला टेस्ट कैप मिला, लेकिन पहली पारी में बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट होने के बाद वह शून्य पर आउट हो गए। दूसरी पारी में भी उन्हें उसी गेंदबाज ने आउट किया, लेकिन उन्होंने 30 रन का उपयोगी योगदान दिया और केएल राहुल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की।

रेवस्पोर्ट्ज़ के एक रिपोर्टर ने एक्स पर लिखा: "ब्रेक - साई सुदर्शन अभी अगले मैच के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हैं। उन्हें फील्डिंग के दौरान आखिरी दिन कुछ परेशानी हो सकती है। उनके कंधे में थोड़ी परेशानी है। अगले मैच से पहले अगर सब ठीक हो जाता है तो आपको अपडेट कर दूंगा।"

Break - Sai Sudarshan is not completely fit for the next match right now. He seems to be in some problem on the last day during fielding. He has a slight problem in his shoulder

Will keep you updated if things will be fine before next game #INDvsENG