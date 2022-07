ENG vs IND 5th Test: भारतीय गेंदबाजों ने 76.4 ओवर में लुटाए 378 रन, केवल 6 मेडन फेंके, तीन विकेट झटके

Highlights जो रूट 142 और जॉनी बेयरस्टॉ 114 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। जसप्रीत बुमराह ने सीरीज में 23 विकेट निकाले।

ENG vs IND 5th Test: पांचवें टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट और टीम इंडिया के कप्तान और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।

बुमराह ने सीरीज में 23 विकेट निकाले। टीम इंडिया के बॉलर ने 76.4 ओवर की गेंदबाजी की और 378 रन लुटा दिए। इसमें केवल 6 मेडन फेंके गए और तीन विकेट झटके सके। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने जमकर क्लास ली। हर जगह शॉट मारे।

2⃣3⃣ wickets



Best bowling Figures (In Innings): 5⃣/6⃣4⃣



An average of 2⃣2⃣.4⃣7⃣#TeamIndia's Player of the Series is @Jaspritbumrah93 👏 👏 #ENGvINDpic.twitter.com/APkOhYC1tJ