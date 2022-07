ENG vs IND: हार के बाद टीम इंडिया को झटका, मैच फीस का 40 प्रतिशत जुर्माना, आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के दो अंक काटे, पाकिस्तान आगे निकला

Highlights भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पाकिस्तान से नीचे चौथे स्थान पर आ गया है। भारत 75 अंक (52.08) पर है, जो पाकिस्तान के पीसीटी 52.38 फीसदी से कुछ ही कम है। 5 जुलाई को डब्ल्यूटीसी 2021-23 चक्र से 2 अंक कम हो गए।

ENG vs IND 5th Test: टीम इंडिया को हार के साथ एक और झटका लगा है। एजबेस्टन टेस्ट में धीमी ओवर गति के कारण मैच फीस का 40 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया है। भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पाकिस्तान से नीचे चौथे स्थान पर आ गया है।

पेनल्टी के बाद भारत 75 अंक (52.08) पर है, जो पाकिस्तान के पीसीटी 52.38 फीसदी से कुछ ही कम है। भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में चौथे स्थान पर खिसक गया। 5 जुलाई को डब्ल्यूटीसी 2021-23 चक्र से 2 अंक कम हो गए।

Change in #WTC23 standings after India are penalised points after the fifth #ENGvIND Test 📈📉



