ENG vs IND, 5th Test: आखिरकार नायर ने खोले धागे, 98 गेंद और नाबाद 52 रन?, भारत ने बनाए 64 ओवर में 204 रन, हाथ में 4 विकेट

Highlights ENG vs IND, 5th Test: भारत सीरीज में 2-1 से पीछे है। ENG vs IND, 5th Test: पाँचवाँ टॉस हारने के बाद मैदान में उतारा। ENG vs IND, 5th Test: लगातार 15 बार भारत टॉस हार गया है।

ENG vs IND, 5th Test: बादलों से घिरी मुश्किल पिच पर भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 64 ओवर में 6 विकेट खोकर 204 रन बना लिए। आखिरकार करुण नायर ने हाथ खोले और 98 गेंद पर 7 चौके की मदद से 52 रन पर नाबाद हैं। चौथे मैच में शतकीय पंच खेलने वाले वाशिंगटन सुंदर से सहयोग मिल रहा है। वह 45 गेंद में 2 चौके की मदद से 19 रन पर नाबाद हैं। जायसवाल जल्दी आउट हो गए, और फिर राहुल भी चलते बने। कप्तान शुभमन गिल कई रिकॉर्ड इस सीरीज में बनाने वाले बेवजह रन आउट हो गए और साई सुदर्शन और रवींद्र जडेजा ने शुरुआत तो की, लेकिन उसे मजबूती नहीं दे पाए।

That's Stumps on Day 1 of the 5th #ENGvIND Test! #TeamIndia end the rain-curtailed opening Day on 204/6.



We will be back for Day 2 action tomorrow. ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6pic.twitter.com/VKCCZ76MeG — BCCI (@BCCI) July 31, 2025

Karun Nair steadied India's ship as England pacers made merry on the opening day at The Oval 🏏#WTC27#ENGvIND 📝: https://t.co/SNl4Ym0LJtpic.twitter.com/gppg7xxYtT — ICC (@ICC) July 31, 2025

करुण नायर अपनी पूरी पारी में सतर्क रहे और उन्हें ध्रुव जुरेल और वाशिंगटन सुंदर से कुछ सहयोग मिला। इंग्लैंड अपने गेंदबाज़ी प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। बारिश से प्रभावित इस पहले दिन उन्होंने बेहतर स्थिति में गेंदबाजी की, लेकिन उन्होंने पर्याप्त निरंतरता के साथ गेंदबाजी नहीं की और बहुत सारी वाइड गेंदें फेंकी। भारत सीरीज में 2-1 से पीछे है।

Karun Nair fights back after England bowlers make merry on Day 1 of the series decider at The Oval 🔥#WTC27#ENGvINDhttps://t.co/V17EbQEEB2 — ICC (@ICC) July 31, 2025

द ओवल में सीरीज़ के निर्णायक आखिरी टेस्ट में भारत को सीरीज़ में अपना पाँचवाँ टॉस हारने के बाद मैदान में उतारा। पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 15 बार भारत टॉस हार गया है। जोश टंग और गस एटकिंसन ने दो-दो विकेट लिए, जिसके बाद करुण नायर के नाबाद 52 (98 गेंद, 7 चौके) की बदौलत भारत ने गुरुवार को छह विकेट पर 204 रन बनाए।

भारत द्वारा किए गए चार बदलावों में करुण भी शामिल थे, और पाँचवें नंबर पर खिलाने का फ़ैसला कारगर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने चाय के बाद के सत्र में मेहमान टीम के तीन विकेट गंवाने के बाद ध्रुव जुरेल और वाशिंगटन सुंदर के साथ प्रभावी साझेदारियाँ कीं।