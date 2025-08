ENG vs IND, 5th Test: इंग्लैंड को 35 रन और भारत को 4 विकेट चाहिए?, 5वें दिन कौन मारेगा बाजी, जानें दोपहर 3.30 बजे लाइव स्कोर

Highlights ENG vs IND, 5th Test: जो रूट और जैकब बेथेल अंतिम सत्र के लिए मैदान पर उतरे, तो किसी को उम्मीद नहीं थी भारत वापसी करेगा। ENG vs IND, 5th Test: ओवल में 374 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के करीब पहुँच गई थी। ENG vs IND, 5th Test: रूट (105, 152 गेंद, 12 चौके) और हैरी ब्रुक (111, 98 गेंद, 14 चौके, 2 छक्के) ने बल्लेबाजी को आसान बना दिया था।

ENG vs IND, 5th Test: चार दिन तक लगातार क्रिकेट में हमें एक रोमांचक मैच देखने को मिला। इस रोमांचक टेस्ट सीरीज़ का एक और पाँचवाँ दिन। इंग्लैंड को 35 रन चाहिए और भारत को 4 विकेट चाहिए (3 अगर वोक्स बल्लेबाजी नहीं करेंगे)। हैरी ब्रुक की 98 गेंद में 111 रन बनाए। जब जो रूट और जैकब बेथेल अंतिम सत्र के लिए मैदान पर उतरे, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत वापसी करेगा। पाँचवें टेस्ट का चौथा दिन इंग्लैंड के पक्ष में दिख रहा था, क्योंकि रूट (105, 152 गेंद, 12 चौके) और हैरी ब्रुक (111, 98 गेंद, 14 चौके, 2 छक्के) ने बल्लेबाजी को आसान बना दिया था और मेजबान टीम ओवल में 374 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के करीब पहुँच गई थी। लेकिन रविवार को चाय के बाद के सत्र में 30 मिनट में ही हालात नाटकीय रूप से बदल गए क्योंकि इंग्लैंड ने दो विकेट जल्दी गंवा दिए।

The #ENGvIND series will go to the last day at The Oval for a result 🔥#WTC27 📝: https://t.co/SNl4Ym0LJtpic.twitter.com/FMB6awNT3W — ICC (@ICC) August 3, 2025

Play has been called off for Day 4!



We will see you tomorrow for Day 5 action.



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6#TeamIndia | #ENGvINDpic.twitter.com/xtbW1SBdIQ— BCCI (@BCCI) August 3, 2025

339/6 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा है। जीत से अभी भी 35 रन दूर है, लेकिन बारिश के कारण मैच जल्दी रद्द करना पड़ा। पाँचवें दिन टेस्ट क्रिकेट में मजा आएगा। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने इंग्लैंड पर दबाव बनाया। अनुभवहीन बेथेल एक जल्दबाजी में लिए गए शॉट का शिकार हो गए।

All eyes on the final day of the final Test 🏟️



England 339/6, need 35 more runs to win#TeamIndia 4⃣ wickets away from victory



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#ENGvINDpic.twitter.com/ib6QgGqBnt — BCCI (@BCCI) August 3, 2025

India will their way back in after stellar tons from Harry Brook and Joe Root, setting the stage for a dramatic finish at The Oval 👊#WTC27#ENGvINDhttps://t.co/qskRVm8sVO — ICC (@ICC) August 3, 2025

मैच तब और रोमांचक हो गया जब रूट ने अपना 39वाँ टेस्ट शतक और सीरीज़ का तीसरा शतक पूरा करने के तुरंत बाद स्टंप के पीछे कैच हुए। जल्दी-जल्दी विकेट गिरने से इंग्लैंड का निचला मध्यक्रम लड़खड़ा गया क्योंकि जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन दोनों ने कुछ नर्वस पल बिताए।