ENG vs IND, 5th Test: दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, भारत के पास 52 रन की बढ़त, हाथ में 8 विकेट

ENG vs IND, 5th Test: ओवल में शुक्रवार को उतार-चढ़ाव रहा और दूसरे दिन 15 विकेट गिरे। इंग्लैंड के लिए तेज़ गेंदबाज़ी करना पर्याप्त नहीं था और पोप ने अंपायर के स्पिन जारी रखने के विकल्प को अस्वीकार कर दिया। टेस्ट क्रिकेट का एक और रोमांचक दिन। आज कुल 15 विकेट गिरे। भारत आज पहले सत्र में ही पूरी तरह से बिखर गया और पहली पारी में 4 विकेट खो दिए। इंग्लैंड की टीम 247 पर आउट हो गई और 9 विकेट गिरे। क्योंकि क्रिस वोक्स चोट के कारण नहीं खेले। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए और 52 रन की लीड ले ली।

Heroics from Indian pacers has the #ENGvIND Test at The Oval perfectly poised at the end of Day 2

The Oval Test hangs in balance after an action-packed Day 2

भारत ने आखिरी चार विकेटों के लिए सिर्फ़ 20 रन ही जोड़ पाया। इसके बाद इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज़ों ने अपनी पूरी ताक़त से गेंदबाज़ी की और सिर्फ़ 77 गेंदों पर 92 रनों की साझेदारी की। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अलग ही पिच पर बल्लेबाज़ी कर रहे हों, लेकिन तभी आकाशदीप ने भारत को पहली सफलता दिलाई। भारत के तेज़ गेंदबाज़ों ने भी पहले सत्र के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वापसी की।

ज़ैक क्रॉली (64, 57 गेंद, 14 चौके) और बेन डकेट (43, 38 गेंद, 5 चौके, 2 छक्के) ने 13 ओवरों में 92 रन जोड़े। इंग्लैंड ने लंच तक एक विकेट पर 109 रन बनाए थे। स्थिति अचानक बदल गई, जब मोहम्मद सिराज के आठ ओवरों के स्पेल ने लंच के बाद तीन विकेट लिए और भारत ने मेजबान टीम को 247 रनों पर ढेर किया।

Yashasvi Jaiswal's unbeaten half-century takes #TeamIndia to 75/2 in the 2nd innings and a lead of 52 runs

यशस्वी जायसवाल की 49 गेंदों पर नाबाद 51 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने दो विकेट पर 75 रन बनाए, जिससे टीम की बढ़त 52 रनों की हो गई। लगातार कम स्कोर के बाद, जायसवाल ने दो जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी लय हासिल की। जिस पिच पर एक दिन में 15 विकेट गिरे थे, उस पर केएल राहुल स्लिप में जो रूट के हाथों कैच आउट होने से पहले घबराए हुए थे।

बी. साईं सुदर्शन भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके और दिन के अंत में गस एटकिंसन की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। इससे पहले शुरुआती सत्र में भारत 224 रनों पर ढेर हो गया। अपने पिछले स्कोर में सिर्फ़ 20 रन जोड़कर और आखिरी चार विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने तूफानी जवाब दिया और भारतीय तेज़ गेंदबाज़ों की धज्जियाँ उड़ा दीं।