ENG vs IND, 4th Test: भारत की पहली पारी 358 रनों पर समाप्त, जायसवाल, सुदर्शन और पंत ने जड़े अर्धशतक

ENG vs IND, 4th Test: इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में दूसरे दिन भारतीय पारी 358 रनों पर समाप्त हुई। भारतीय टीम टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने अर्धशतकीय पारी खेली। साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 61 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 58 जबकि ऋषभ पंत ने 54 रन की जुझारू पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने पांच जबकि जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट चटकाए।

इस मुकाबले में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने आज बेहतर प्रदर्शन किया, उन्होंने गुड लेंथ पर ज़्यादा गेंदें डालीं और दूसरी नई गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया। स्टोक्स ने आठ साल में पहली बार पाँच विकेट लेकर टीम की अगुवाई की। इस पूरी सीरीज़ में उनकी लय शानदार रही है और एक बार फिर वे गेंदबाज़ों में सबसे पसंदीदा रहे।

भारत के लिए सबसे ख़ास बात ऋषभ पंत का टूटे पैर के साथ लंगड़ाते हुए बल्लेबाज़ी करना और कुछ रन जोड़ना था। कुल मिलाकर, 358 रन एक अच्छा स्कोर हो सकता है। क्योंकि पिच गेंदबाज़ों के लिए काफ़ी मददगार है। पिच में अच्छी गति और कुछ असंगत उछाल भी है। भारतीय गेंदबाज़ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।

#TeamIndia post 358 on the board!



6⃣1⃣ for Sai Sudharsan

5⃣8⃣ for Yashasvi Jaiswal

5⃣4⃣ for vice-captain Rishabh Pant



Updates ▶️ https://t.co/L1EVgGtx3a#ENGvIND | @sais_1509 | @ybj_19 | @RishabhPant17pic.twitter.com/4GFLPG3T9U