ENG vs IND: बेन डकेट को आउट करने के बाद विवादास्पद जश्न के लिए ICC ने मोहम्मद सिराज पर ठोका जुर्माना

ENG vs IND 3rd Test: भारत के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज पर लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन बेन डकेट को आउट करने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट अंक लगाया गया है। यह आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 उल्लंघन के बराबर है।

यह घटना रविवार को इंग्लैंड की दूसरी पारी के छठे ओवर में हुई, जब सिराज ने सलामी बल्लेबाज़ के आउट होने का जश्न इस तरह मनाया जिसे आईसीसी ने "आउट हुए बल्लेबाज़ के बहुत क़रीब आकर अत्यधिक जश्न" करार दिया, जो आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन है, जिससे "बल्लेबाज़ के आउट होने पर उसकी आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती है।"

24 महीने की अवधि में यह सिराज का दूसरा डिमेरिट अंक था, जिससे उनके डिमेरिट अंक की संख्या दो हो गई। उनका पिछला डिमेरिट अंक 7 दिसंबर, 2024 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के दौरान आया था। 24 महीने की अवधि में चार या उससे अधिक डिमेरिट अंक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों पर निलंबन लगाया जा सकता है।

HORRENDOUS IN THE FACE SCREAMING AND YELLING BY INDIAN SIRAJ TO ENGLAND BATSMAN DUCKETT JUST NOW



TOTALLY DISGUSTING and must be stamped out

Is this how young cricketers ought play?

How can youth ever look up to such cricketers who do this on the Test field?👎🏻👎🏻👎🏻 pic.twitter.com/rfZa421Sig