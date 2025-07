ENG vs IND, 2nd Test: प्रसिद्ध कृष्णा की इकॉनमी रेट 148 सालों में सबसे खराब? सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

ENG vs IND, 2nd Test: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने एजबेस्टन में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी के 32वें ओवर में भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर 23 रन कूटे। स्मिथ ने ओवर में चार चौके और एक छक्का लगाया, जिससे कृष्णा की गेंदों पर उनकी गेंदों की धज्जियाँ उड़ गईं, जबकि मोहम्मद सिराज ने दो बहुमूल्य विकेट लेकर भारत को स्वप्निल शुरुआत दिलाई।

सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, कृष्णा के नाम अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे खराब इकॉनमी रेट (न्यूनतम 500 गेंद) का रिकॉर्ड है। अब तक, कृष्णा ने अपने टेस्ट करियर में प्रति ओवर पाँच से ज़्यादा रन दिए हैं। पिछला रिकॉर्ड बांग्लादेश के शहादत हुसैन के नाम था, जिन्होंने 38 मैचों में 4.16 की इकॉनमी रेट से 3,731 रन दिए थे। हुसैन ने 2005 से 2015 के बीच बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया।

सोशल मीडिया यूजर्स कृष्णा के प्रदर्शन की बेहद आलोचना कर रहे थे और इस आंकड़े को हाईलाइट कर रहे थे। इससे पहले, सिराज ने दो गेंदों पर दो विकेट लिए, जिसमें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को गोल्डन डक पर आउट करना भी शामिल था, जिससे भारत ने दूसरे टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

