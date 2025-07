England vs India: भारत ने 427 रन पर घोषित की दूसरी पारी, इंग्लैंड को दिया 608 रनों का लक्ष्य

ENG vs IND, 2nd Test: भारत ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन 427/6 रन पर अपनी दूसरी पारी को घोषित कर दिया और इंग्लैंड को 108 ओवर में 608 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया है। भारत ने चाय के बाद एक घंटे तक बल्लेबाजी की और इस दौरान 123 रन जोड़े। मेजबान टीम तेज गेंदबाजी करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी और उसने बशीर और रूट को दोनों छोर से लंबी गेंदबाजी करने की अनुमति दी।

कप्तान गिल ने एक और 150 से अधिक का स्कोर बनाया। उन्होंने 162 गेंदों में 161 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जबकि जडेजा ने नाबाद रहते हुए 69 रन जोड़े। इससे पहले पंत और केएल राहुल ने क्रमश: 65 और 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली।

