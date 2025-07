ENG vs IND, 2nd Test: कप्तानी में पहली जीत, एजबेस्टन को जीवन भर संजो कर रखूंगा, कप्तान शुभमन गिल ने कहा-संन्यास लूंगा तो सबसे सुखद यादों में से एक

Highlights 25 वर्षीय गिल की कप्तानी की शुरुआत भारत के लीड्स में श्रृंखला के शुरुआती मैच में हार के साथ हुई थी। अभी तीन और महत्वपूर्ण मैच होने बाकी हैंं। इस मैच के बाद तेजी से बदलाव होगा। जिस तरह से सभी ने गेंद और बल्ले से योगदान दिया, वह बहुत सकारात्मक बात है।

ENG vs IND, 2nd Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने यहां श्रृंखला बराबर करने वाली शानदार जीत का जश्न मनाते हुए कहा कि जब भी वह क्रिकेट से संन्यास लेंगे तो एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को पहली टेस्ट जीत दिलाना उनकी सबसे सुखद यादों में से एक रहेगा। 25 वर्षीय गिल की कप्तानी की शुरुआत भारत के लीड्स में श्रृंखला के शुरुआती मैच में हार के साथ हुई थी, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार वापसी करके दूसरे मैच में 336 रन के विशाल अंतर से जीत दर्ज की। भारत की टेस्ट क्रिकेट में इस मैदान पर यह पहली जीत है।

The Rain 🌧️ The Wait ⌛️ The Game 🏏 The Win 🔝 𝙈𝙤𝙙𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝘿𝙖𝙮 5! #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/BGhzoPzQGU

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में गिल ने कहा, ‘‘यह ऐसी चीज है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा। मुझे लगता है कि जब भी मैं संन्यास लूंगा तो यह मेरी सबसे सुखद यादों में से एक होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे इस मैच का अंतिम कैच लेना था और मैं बहुत संतुष्ट और खुश हूं कि हम इस मैच को जीतने में सफल रहे।’’

Smiles, Hugs and Handshakes 👌#TeamIndia rejoice after completing their comprehensive win in the second Test 🎉#ENGvINDpic.twitter.com/bOhgOHLiW5