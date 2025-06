ENG vs IND, 1st Test: शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ ड्रेस कोड का किया उल्लंघन, ICC ठोक सकती है पेनाल्टी

ENG vs IND, 1st Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को लीड्स के हेडिंग्ली में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए पाया गया। रोहित शर्मा के खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास लेने के बाद भारतीय टेस्ट कप्तान बने गिल को काले मोजे पहने देखा गया। हालांकि यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका एक क्रिकेटर को कपड़ों के मामले में पालन करना होता है, जिसमें मोजे भी शामिल हैं। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि भारतीय कप्तान गिल को किस तरह की सजा मिलेगी, अगर दी जाती है।

ICC के खिलाड़ी के कपड़े और उपकरण विनियमन के अनुसार, अनुच्छेद 19.45 के तहत, क्रिकेट में काले मोज़े की अनुमति नहीं है। टेस्ट मैचों के लिए, क्रिकेटर को "सफ़ेद, क्रीम या हल्के भूरे" रंग के मोज़े पहनने होते हैं। जहाँ तक वनडे और टी20I का सवाल है, "सफ़ेद, क्रीम या हल्के भूरे या खेलने वाले पतलून के मूल रंग के समान रंग" के मोज़े की अनुमति है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के लिए आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन, गिल के ड्रेस कोड के उल्लंघन पर अंतिम फैसला लेंगे।

How many of you have been fined for wearing black socks before? 😅 pic.twitter.com/CMf1BN8lG0