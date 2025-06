ENG vs IND, 1st Test: शुभमन गिल शुक्रवार को लीड्स के हेडिंग्ले में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के दौरान अपनी कप्तानी की शुरुआत में शतक बनाने वाले सिर्फ पांचवें भारतीय टेस्ट बल्लेबाज बन गए। नव नियुक्त भारतीय कप्तान ने विजय हजारे, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और विराट कोहली के साथ मिलकर एक विशेष सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया।

यह 25 वर्षीय खिलाड़ी का छठा टेस्ट शतक था और एशिया के बाहर उनका पहला शतक था। उन्होंने सात अर्द्धशतक भी लगाए हैं। महाद्वीप के बाहर उनका पिछला सर्वोच्च स्कोर 2021 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 91 रन था।

HUNDRED from the Skipper! 💯



First match as Test Captain and Shubman Gill has scored a sublime century! 👏👏



His 6th Ton in Test cricket 🙌



Updates ▶️ https://t.co/CuzAEnBkyu#TeamIndia | #ENGvIND | @ShubmanGillpic.twitter.com/CVTE7wK2g0