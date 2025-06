ENG vs IND 1st Test: अभ्यास सत्र के दौरान ऋषभ पंत के जोरदार हिट से स्टेडियम की छत पर हो गया छेद | VIDEO

Highlights पंत ENG के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर-बल्लेबाज और उप-कप्तान की दोहरी भूमिका निभाएंगे बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का इंग्लैंड में टेस्ट में अच्छा रिकॉर्ड है उन्होंने छह मैचों में 32.71 की औसत से 556 रन बनाए हैं

ENG vs IND 1st Test: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज और उपकप्तान ऋषभ पंत ने पांच टेस्ट मैचों की हाई-वोल्टेज सीरीज से पहले इंग्लैंड के एक मैदान में अभ्यास सत्र के दौरान स्टेडियम की छत पर जोरदार शॉट मारा। ईएसपीएन क्रिकइन्फो द्वारा शेयर किए गए वीडियो में स्टेडियम की छत पर एक बड़ा छेद बना हुआ देखा जा सकता है।

बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद, पंत उन बल्लेबाजों में से एक होंगे जिन पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि उन्हें बल्ले से भारी भरकम काम करना होगा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का इंग्लैंड में टेस्ट में अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने छह मैचों में 32.71 की औसत से 556 रन बनाए हैं, जिसमें बर्मिंघम के एजबेस्टन में 2022 में 146 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।

इस बीच, पंत 20 जून से हेडिंग्ले में शुरू होने वाले भारत के इंग्लैंड के पांच टेस्ट मैचों के दौरे से पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज और उप-कप्तान की दोहरी भूमिका निभाएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज आईपीएल 2025 में काफी संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उन्होंने 14 मैचों में 24.48 की औसत से केवल 269 रन बनाए लेकिन अपने अभियान का अंत शतक के साथ किया। हालाँकि उन्हें इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन टेस्ट में पंत के कुल आंकड़े सनसनीखेज हैं।

Rishabh Pant's destructive batting has arrived in the UK 💥 pic.twitter.com/AERl4DrXcv