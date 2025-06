ENG vs IND: ऋषभ पंत ने भारतीय पारी का तीसरा शतक लगाया, एमएस धोनी से निकले आगे

ENG vs IND, 1st Test:ऋषभ पंत ने शनिवार को हेडिंग्ले, लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन SENA देशों में विकेटकीपर द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय विकेटकीपर ने अपना सातवां टेस्ट शतक बनाया और पूर्व कप्तान के 31.47 की औसत से 1731 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

पंत ने छह पारियों में कम और 40.25 के बेहतर औसत के साथ यह उपलब्धि हासिल की। ​​अपने सात साल के टेस्ट करियर में, पंत ने SENA में चार टेस्ट शतक बनाए हैं, जिसमें 2019 में सिडनी में नाबाद 159 रन का उच्चतम स्कोर शामिल है। पंत ने 146 गेंदों में अपने इस शतक को पूरा किया और बशीर की गेंद पर छक्का मारकर बल्ला उठाया।

