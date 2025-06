ENG vs IND, 1st Test: केएल राहुल ने जड़ा शतक, पंत के साथ मिलकर भारत की स्थिति को किया मजबूत

ENG vs IND, 1st Test: लीड्स में पहले टेस्ट के चौथे दिन केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए टेस्ट करियर का नौवां शतक जड़ा। उन्होंने 202 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन बनाए। भारत के सलामी बल्लेबाज ने अपनी शतकीय पारी में 13 चौके लगाए और ऋषभ पंत के साथ मिलकर भारत की स्थिति को मजबूत किया।

पंत भी शतक के करीब पहुंच रहे हैं। केएल राहुल और पंत के प्रदर्शन ने टीम इंडिया ने 240 रनों से अधिक की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने तीसरे दिन इंग्लैंड को 465 रन पर ऑल आउट कर अपनी दूसरी पारी को शुरू किया था और खेल समाप्त होने तक 90 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे, जिससे भारत को 96 रनों की लीड मिल गई थी।

33 वर्षीय राहुल अपनी पूरी पारी में ठोस दिखे और भारत ने अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने दिन के खेल में सात गेंद पहले ही कप्तान शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया। हालांकि, पहले सत्र में इंग्लिश गेंदबाजों को कोई सफलता नहीं मिली।

हालांकि, उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा ली। राहुल दूसरे छोर पर शांत, संयमित और आत्मविश्वासी दिखे, जिससे भारत को बढ़त हासिल करने में मदद मिली। हालांकि, पंत ने अपने आक्रामक रवैये को कम किया और बिना किसी परेशानी के गेंद को रोक दिया।

