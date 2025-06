ENG vs IND, 1st Test: बेन डकेट के शानदार 149 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने चौथी पारी में 371 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन मंगलवार को भारत पर 1-0 की बढ़त ले ली। खेल के अंतिम दिन भारत ने अधिकांश समय तक अपनी जीत की कोई भी उम्मीद नहीं लगाई, जब तक कि शार्दुल ने दो में से दो विकेट लेकर डकेट और ब्रूक को वापस नहीं भेज दिया। लेकिन, अनुभवी जो रूट ने टीम को फिनिश लाइन तक पहुंचाया।

England win the opening Test by 5 wickets in Headingley#TeamIndia will aim to bounce back in the 2nd Test



Scorecard ▶️ https://t.co/CuzAEnBkyu#ENGvINDpic.twitter.com/9YcrXACbHn