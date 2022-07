ENG vs IND 1st ODI: सीरीज में 1-0 से आगे, बुमराह के सामने इंग्लैंड बेदम, 10 विकेट से हारे, रोहित और धवन की जोड़ी ने पूरे किए 5000 रन

Highlights जैसन रॉय ने बाहर जाती गेंद से छेड़खानी के प्रयास में अपना विकेट गंवाया। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आसान कैच लपका। मोहम्मद शमी ने बेन स्टोक्स को खाता भी नहीं खोलने दिया।

ENG vs IND 1st ODI: टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 110 रन पर समेट दिया। इसके बाद 10 विकेट के जीत दर्ज की। जसप्रीत बुमराह ने कहर बरपाती गेंदबाजी की। करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके छह विकेट चटकाये।

रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों टीम ने 50 ओवर भी नहीं खेल सके। इंग्लैंड की टीम 25.2 ओवर में आउट हो गई और टीम इंडिया ने 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यानी 44 ओवर को मैच हुआ। इंग्लैंड का घरेलू वनडे में 10 विकेट के अंतर से हारने का यह पहला मैच है।

कप्तान रोहित शर्मा ने 58 गेंद में नाबाद 76 और शिखर धवन ने 54 गेंद में नाबाद 31 रन बनाकर भारत को 18 . 4 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाये जीत दिला दी। धवन को लय में आने में समय लगा लेकिन रोहित ने दर्शनीय शॉट्स खेलकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

उन्होंने क्रिस ओवर्टन को बेहतरीन छक्का और चौका लगाया। शुरुआती 17 गेंदों में सिर्फ दो रन बना सके धवन ने रीस टॉपले को लगातार दो चौके लगाये। इस बीच रोहित ने ब्राइडन चेस को अपनी पारी का तीसरा छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने चेस को अपनी पारी का पांचवां छक्का भी जड़ा जबकि धवन ने विजयी चौका लगाया।

एक स्थान पर वनडे में चार शतकीय साझेदारियांः

बुलावायो में एच मसाकाद्ज़ा - बी टेलर

बुलावायो में फखर जमान - इमाम-उल-हक

ओवल में रोहित शर्मा - एस धवन।

वनडे में भारत की 10 विकेट की जीतः

123/0 बनाम पूर्वी अफ्रीका लीड्स 1975

97/0 बनाम श्रीलंका शारजाह 1984

116/0 बनाम वेस्टइंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन 1997

197/0 बनाम जिम्बाब्बे शारजाह 1998

91/0 बनाम केन्या ब्लोमफ़ोन्टेन 2001

126/0 बनाम जिम्बाब्बे हरारे 2016

114/0 बनाम इंग्लैंड द ओवल 2022*।

पिच पर घास को देखते हुए भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और बुमराह की अगुवाई में भारतीय तेज गेंदबाजों ने इसे सही साबित कर दिखाया। बुमराह ने 7.2 ओवर में 19 रन देकर छह विकेट लिये। भारत के खिलाफ इंग्लैंड का यह न्यूनतम स्कोर भी है। गेंद बढ़िया स्विंग और सीम ले रही थी जिससे बुमराह और मोहम्मद शमी और खतरनाक नजर आये।

वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियांः

26 एस तेंदुलकर - एस गांगुली

20 टी दिलशान - के संगकारा

18 रोहित शर्मा - वी कोहली

18 रोहित शर्मा - एस धवन

16 ए गिलक्रिस्ट - एम हेडन।

शमी ने सात ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट लिये। कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी दुनिया की चौथी सबसे बेहतरीन जोड़ी बन गई, जिसने 5000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। पहले नंबर पर सचिन और गांगुली का नाम आता है, जिन्होंने साथ खेलते हुए 6609 रन बनाए हैं।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की जोड़ी है। हेडन और गिलक्रिस्ट की जोड़ी के नाम वनडे में 5372 रन दर्ज हैं। तीसरे नंबर पर गार्डन ग्रीनीज और डेसमंड हेंस हैं जिनके नाम 5150 रन दर्ज हैं। इंग्लैंड का स्कोर सात विकेट पर 59 रन था।

डेविड विली (26 गेंद में 21 रन) और ब्राइसन कार्स (26 गेंद में 15 रन) ने नौवे विकेट के लिये 35 रन जोड़कर इंग्लैंड को सौ रन के भीतर सिमटने से बचाया। इंग्लैंड का न्यूनतम स्कोर 86 रन है जो 2001 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। बुमराह ने कार्स को आउट करके अपने वनडे करियर में दूसरी बार पारी के पांच विकेट पूरे किये।