ENG vs AUS Ashes 2023: ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 174 रन की जरूरत, 7 विकेट शेष, ब्रॉड ने मार्नस और स्मिथ को आउट कर मैच को रोमांच बनाया

Highlights आस्ट्रेलिया को पहला झटका ओली रॉबिनसन ने दिया जब डेविड वॉर्नर (36) उनकी गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। जॉनी बेयरस्टो के हाथों लपकवाकर आस्ट्रेलिया को दमदार शुरुआत से वंचित कर दिया। चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर उस्मान ख्वाजा 34 और स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर खेल रहे थे।

ENG vs AUS Ashes 2023: एशेज टेस्ट का पहला मैच दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 174 रन की जरूरत है और इंग्लैंड जीत से 7 विकेट दूर है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ को आउट कर मैच को रोमांच बना दिया है।

जीत के लिये 281 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को दूसरी पारी के तीन विकेट 107 रन पर गंवा दिये। अभी भी आस्ट्रेलिया को जीत के लिये 174 रन की जरूरत है और उसके सात विकेट बाकी है।

The Test is in the balance after Stuart Broad's brilliant spell late in the day 🌟#Ashes | #WTC25 | 📝: https://t.co/ZNnKIn9R3Ypic.twitter.com/l84R7vSnAz — ICC (@ICC) June 19, 2023

दूसरी पारी में आस्ट्रेलिया को पहला झटका ओली रॉबिनसन ने दिया जब डेविड वॉर्नर (36) उनकी गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने मार्नस लाबुशेन (13) और स्टीव स्मिथ (6) दोनों को विकेट के पीछे जॉनी बेयरस्टो के हाथों लपकवाकर आस्ट्रेलिया को दमदार शुरुआत से वंचित कर दिया।

चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर उस्मान ख्वाजा 34 और स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम चौथे दिन चाय तक दूसरी पारी में 273 रन पर आउट हो गई। आस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने 80 रन देकर चार और कप्तान पैट कमिंस ने 63 रन देकर चार विकेट लिये।

Another thrilling day of #Ashes cricket!



The Edgbaston Test is in the balance with one day remaining 👀#ENGvAUS | #WTC25https://t.co/ABClrvETRq — ICC (@ICC) June 19, 2023

ओली रॉबिनसन ने 27 रन की उपयोगी पारी खेली। उन्होंने आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को 141 रन पर आउट करने के बाद उन्हें अपशब्द कहे थे। रॉबिनसन ने नौवें विकेट के लिये स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ 27 रन जोड़े थे। इंग्लैंड के लिये सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टीम को 270 रन के पास पहुंचाया । वह कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे कैच देकर लौटे।

इसी मैदान पर 2005 में आस्ट्रेलिया को जीत के लिये 282 रन की जरूरत थी और टीम दो रन से हार गई थी। इस बार उसे 281 रन की जरूरत है और उसके बाद शीर्ष तीन रैंकिंग वाले बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड हैं । इंग्लैंड के पहली पारी के आठ विकेट पर 393 रन के जवाब में आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 386 रन बनाये थे।