END vs IND, 1st Test: सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (137 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (118 रन) के शतकों से भारत ने सोमवार को लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी 364 रनों पर समाप्त की। इस प्रकार टीम इंडिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स और जोश टंग ने तीन-तीन विकेट झटके। शोएब बशीर को दो विकेट मिले। बता दें कि भारत ने पहली पारी 471 रन और इंग्लैंड ने 465 रन बनाए थे।

Innings Break!



Centuries from KL Rahul and vice-captain Rishabh Pant power #TeamIndia to 364 in the 2nd innings 👏👏



Target for England - 3⃣7⃣1⃣



Over to our bowlers 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/CuzAEnBkyu#ENGvINDpic.twitter.com/oPPeyNfbj3