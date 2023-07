Emerging Men's Asia Cup: 19 ओवर में 139 रन की साझेदारी, भारत ने नेपाल को 9 विकेट से रौंदा, 22.1 ओवर में लक्ष्य हासिल 

Highlights टीम ने ग्रुप चरण के अपने पहले मुकाबले में यूएई को आठ विकेट से हराया था। ग्रुप के आखिरी मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ए से बुधवार को होगा। मैन ऑफ द मैच अभिषेक ने 69 गेंद की पारी में 12 चौके और दो छक्के जड़े।

Emerging Men's Asia Cup: सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा (87) और साई सुदर्शन (नाबाद 58) की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 19 ओवर में 139 रन की साझेदारी के दम पर भारत ए ने सोमवार को यहां एसीसी (एशियाई क्रिकेट परिसंघ) पुरुष एमर्जिंग कप के अपने दूसरे मैच में ने से करारी शिकस्त दी।

नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन उसकी पूरी टीम 39.2 ओवर में 167 रन पर आउट हो गयी। भारत ने महज 22.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर सेमीफाइनल का टिकट पक्का लिया। टीम ने ग्रुप चरण के अपने पहले मुकाबले में यूएई को आठ विकेट से हराया था।

अब उसका सामना ग्रुप के आखिरी मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ए से बुधवार को होगा। मैन ऑफ द मैच अभिषेक ने 69 गेंद की पारी में 12 चौके और दो छक्के जड़े जबकि सुदर्शन ने 52 गेंद की नाबाद पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया। टीम के लिए विजयी छक्का लगाने वाले ध्रुव जुरेल ने 12 गेंद में नाबाद 21 रन का योगदान दिया।

