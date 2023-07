Emerging Asia Cup 2023: भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा, सुदर्शन की धमाकेदार पारी, 110 गेंद, 10 चौके, 3 छक्के और 104 नाबाद रन

Highlights लक्ष्य 36.4 ओवर में पूरा हो जाये। 48 ओवर में 205 रन पर सिमट गयी। सभी मैचों में जीत के साथ किया।

Emerging Asia Cup 2023: उभरते हुए युवा बल्लेबाज साईं सुदर्शन की संयमित शतकीय पारी के साथ तेज गेंदबाज राजवर्धन हैंगरगेकर के पांच विकेट झटकने से भारत ए ने एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ए को आठ विकेट से हराकर लीग चरण का समापन सभी मैचों में जीत के साथ किया।

पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 48 ओवर में 205 रन पर सिमट गयी जिसमें हैंगरगेकर की शानदार गेंदबाजी ने अहम भूमिका अदा की। इस तेज गेंदबाज ने आठ ओवर में 42 रन देकर पांच विकेट चटकाये। इसके बाद सुदर्शन ने 110 गेंद में नाबाद 104 रन की पारी खेलकर सुनिश्चित किया कि यह अदना सा लक्ष्य 36.4 ओवर में पूरा हो जाये।

For his unbeaten 💯 in the chase that powered India 'A' to a comfortable victory, Sai Sudarsan receives the Player of the Match award 👏🏻👏🏻



