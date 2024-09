Duleep Trophy 2024 Highlights: 76 विकेट और 1735 रन, ये 5 खिलाड़ी चमके, जल्द होंगे टीम इंडिया में शामिल, देखें लिस्ट

Highlights Duleep Trophy 2024 Highlights: 801 रन बने और 36 विकेट गिरे। Duleep Trophy 2024 Highlights: इंडिया सी और डी मैच में कई कारनामे हुए। Duleep Trophy 2024 Highlights: इंडिया बी ने इंडिया ए को 76 रन से हराकर इस मैच से 6 अंक हासिल कर लिए।

Duleep Trophy 2024 Highlights: दलीप ट्रॉफी 2024 का पहला राउंड खत्म हो गया है। इंडिया बी ने शुभमन गिल की कप्तानी वाली इंडिया ए को 76 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत बी को छह अंक हासिल की। इंडिया बी ने इंडिया ए को 76 रन से हराकर इस मैच से 6 अंक हासिल कर लिए। पहले राउंड में कई खिलाड़ी चमके। इंडिया सी और डी मैच में कई कारनामे हुए। 801 रन बने और 36 विकेट गिरे। इंडिया ए और बी में 934 रन बने और 40 विकेट गिरे। अंडर-19 के हीरो मुशीर खान ने कमाल का प्रदर्शन किया और 181 रन की पारी खेली। मानव सुथार ने 7 विकेट झटके।

मुशीर खान (Musheer Khan): अंडर-19 के हीरो और सरफराज खान के भाई मुशीर खान ने कमाल कर दिया। 94 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद शानदार शतकीय पारी खेली। मुशीर ने भारत ए के खिलाफ भारत बी के लिए 181 रन (181 रन, 373 गेंद, 16 चौके और पांच छक्के) बनाकर सभी को प्रभावित किया। पारी से भारत बी को सात विकेट पर 94 रन के स्कोर से वापसी करने और पहली पारी में 321 रन बनाने में मदद की। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल और फाइनल में रन बनाए और फिर 2024 में घरेलू क्रिकेट के पहले दिन शतक जड़ा।

नवदीप सैनी (Navdeep Saini): भारतीय टीम के लिए दो टेस्ट, 8 वनडे और 11 टी20 खेल चुके नवदीप सैनी ने नई गेंद से बेहतरीन स्पैल किया और दोनों पारी में 5 विकेट लेकर चयनकर्ता को जगा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2021 में खेली गई सीरीज के बाद से बाहर चल रहे सैनी ने भारत ए के कप्तान शुभमन गिल (25) और उनके सलामी जोड़ीदार मयंक अग्रवाल (36) को आउट किया।

मानव सुथार (Manav Suthar): युवा वामहस्त स्पिनर मानव सुथार ने कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। सुथार ने दोनों पारी में एक और 7 विकेट झटके। यानी कुल 20 में से 8 विकेट अपने नाम किया। इस दौरान सुथार ने 20 रन बनाए। मुश्किल वक्त में नाबाद 19 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

आकाश दीप (Akash Deep): दलीप ट्रॉफी मैच में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल गया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह मिली। मैच में 9 विकेट झटकने के बाद कोई गेंदबाज आम तौर पर काफी खुश होता है लेकिन भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप दलीप ट्रॉफी मैच यह कारनामा करने के बाद व्यस्त सत्र से पहले उन चीजों पर ध्यान दे रहे है जिसमें उन्हें सुधार करने की जरूरत है। आकाश ने हाल ही में समाप्त हुए दलीप ट्रॉफी के पहले दौर के मैच में इंडिया बी के खिलाफ इंडिया ए के लिए शानदार प्रयास किया। पहली पारी में 60 रन देकर 4 विकेट जबकि दूसरी पारी में 56 रन देकर पांच विकेट चटकाये।

यश दयाल (Yash Dayal): यश दयाल को भी दलीप ट्रॉफी मैच में प्रदर्शन पर भारतीय टीम में चयन किया गया। बायें हाथ के तेज गेंदबाज दयाल ने पहली पारी में एक और दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले। इस दौरान पहली पारी में 6 गेंद में 10 रन बनाए और जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। दूसरी पारी में 9 गेंद में 16 रन बनाए और 4 चौके कूटे।