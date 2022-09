Duleep Trophy 2022: पहली पारी में बढ़त, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, जायसवाल, रहाणे और साव चमके

Highlights पश्चिम क्षेत्र ने दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पहली पारी की बड़ी बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। दूसरी पारी में 64.3 ओवर में पांच विकेट पर 286 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 623 रन की कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली पारी 235 रन पर सिमटी।

Duleep Trophy 2022: युवा सलामी बल्लेबाज यश धुल के बड़े शतक की मदद से उत्तर क्षेत्र ने पूर्व क्षेत्र के खिलाफ रविवार को यहां ड्रॉ पर समाप्त हुए मैच में पहली पारी की बढ़त के आधार पर दलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

धुल ने 193 रन बनाए जबकि ध्रुव शोरे (81), हिमांशु राणा (81) और कप्तान मनदीप सिंह (63) ने अर्धशतक जमाए जिससे उत्तर क्षेत्र में आखिरी सात विकेट 66 रन के अंदर गंवाने के बावजूद 545 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और पहली पारी में 148 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की।

North Zone vs East Zone - Match Drawn North Zone took first innings lead (Qualified) #NZvEZ #DuleepTrophy #QF2 Scorecard: https://t.co/4IIkiZ5LYI

पूर्व क्षेत्र ने अपनी पहली पारी में 397 रन बनाए थे। उत्तर क्षेत्र में मैच के चौथे और अंतिम दिन सुबह चार विकेट पर 333 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। हिमांशु और मनदीप के बीच 131 रन की साझेदारी टूटने के बाद उत्तर क्षेत्र की पारी सिमटने में देर नहीं लगी।

पूर्व क्षेत्र की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद ने 86 रन देकर पांच विकेट लिए । जब मैच ड्रॉ पर समाप्त करने का फैसला किया गया तब पूर्व क्षेत्र ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 102 रन बनाए थे। उसकी पारी का आकर्षण अभिषेक पोरल (नाबाद 50) का अर्धशतक रहा।

पश्चिम क्षेत्र ने दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पहली पारी की बड़ी बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। पश्चिम क्षेत्र ने दिन का खेल को रोके जाते समय शनिवार को दूसरी पारी में 64.3 ओवर में पांच विकेट पर 286 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 623 रन की कर ली थी।

इस समय हरफनमौला अतित सेठ 102 और जयदेव उनादकट एक रन बनाकर खेल रहे थे। टीम के लिए शम्स मुलानी ने 97 रन की पारी खेली। मैच के आखिरी दिन रविवार को दूसरी पारी में 12 रन पर एक विकेट से आगे खेलते हुए टीम ने राहुल त्रिपाठी (24) और हार्दिक तामोरे (24) के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिया।

An interaction to remember! 👍 👍@ajinkyarahane88, captaining the West Zone in the #DuleepTrophy, spoke with the members of the North East Zone. 👌 👌 pic.twitter.com/qL6Fjx0GYy